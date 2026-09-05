US Open 2026, Cobolli e Darderi a caccia del loro primo ottavo. Torna Zverev, giornata ricca di americani

Sono due gli azzurri che andranno a caccia di un posto negli ottavi di finale degli US Open 2026. Sarebbe una prima volta in carriera sia per Flavio Cobolli sia per Luciano Darderi, che cercano di agguantare la seconda settimana a New York affrontando il belga Alexander Blockx e l’australiano Dane Sweeny. Due sfide che vedono i giocatori italiani favoriti guardando solo la classifica, ma che nascondono assolutamente delle insidie.

Cobolli e Blockx si sono affrontati da poco, al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, con il romano che ha vinto un match tiratissimo con il punteggio di 7-5 4-6 7-5. La testa di serie numero cinque è reduce da due partite (rimonta al quinto con Comesana e successo in quattro con Schoolkate) che possono avergli tolto un po’ di energia, ma è anche vero che Cobolli ha mostrato comunque grande carattere e di aver sempre alzato il proprio livello con il prosieguo del match.

Sicuramente per Darderi quella con Sweeny è una grande occasione. La wild card australiana è stato il giustiziere di Lorenzo Musetti e ha dimostrato di avere talento, ma è anche vero che Darderi deve far valere la classifica. Nonostante prestazioni un po’ confusionarie nei primi due turni, l’azzurro ha sempre comunque portato a casa la vittoria, ma dovrà comunque stare attento all’australiano, che ha mostrato di avere talento contro Musetti.

Restando sempre in campo maschile c’è curiosità per capire come si comporterà Alexander Zverev dopo le due maratone finora vissute contro Sonego ed Halys. Questa volta il numero due del mondo dovrà vedersela con il cileno Alejandro Tabilo e sarà ancora l’ultimo match sull’Arthur Ashe, dunque con la possibilità di terminare ancora a notte inoltrata. Ad aprire il programma su quel campo sarà Taylor Fritz, che attende l’argentino Francisco Cerundolo. Altra sfida di cartello, quella che chiude il Louis Armstrong e che mette di fronte l’americano Learner Tien ed il ceco Jakub Mensik.

Tra le donne c’è attesa per il pubblico newyorchese anche per le proprie beniamine. Sono davvero tante le tenniste di casa impegnate, partendo da Coco Gauff che se la vedrà con la spagnola Carolina Bucsa. Attenzione poi anche ad Amanda Anisimova, Madison Keys ed Iva Jovic, che affrontano rispettivamente l’austriaca Anastasia Potapova, la cinese Qinwen Zheng e la filippina Alexandra Eala. Fari puntati anche sul match di Elena Rybakina contro l’ucraina Yulia Starodubtseva e di Iga Swiatek contro contro la ceca Marie Bouzkova.