US Open 2026, c’è il derby Paolini-Stefanini. Tornano in campo Berrettini ed Alcaraz

C’è un bel po’ di Italia nel programma giornaliero degli US Open. Il Tricolore sventola soprattutto nel tabellone femminile, dove è in programma il derby azzurro tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, valevole per il secondo turno dello Slam americano. Paolini è sicuramente favorita anche se restano le incognite sul suo stato di forma e su come reagirà il piede ad ulteriori sollecitazioni dopo quelle all’esordio, mentre Stefanini è nello stato d’animo perfetto, quello del non avere nulla da perdere e di poter sognare di raggiungere per la prima volta il terzo turno in uno Slam.

Dopo il buon esordio contro Stan Wawrinka, ritorna in campo anche Matteo Berrettini. Il romano ha offerto una buona prestazione contro l’elvetico, ma la sensazione è quella che bisognerà alzare ulteriormente il livello contro Mariano Navano, il giustiziere di Novak Djokovic. Da capire come l’argentino avrà recuperato sia fisicamente sia mentalmente dopo la grande impresa di due giorni fa. Partita dunque difficile per il romano, ma questa è anche una bella occasione per Berrettini di fare ulteriore strada a New York.

Sarà una giornata speciale per Andrea Guerrieri, che a ventisette anni può fare il suo esordio in un tabellone principale degli Slam. Sarà anche una prima decisamente difficile per il tennista emiliano, visto che dall’altra parte della rete si troverà di fronte l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sei. C’è ancora un po’ di Italia in questa giornata visto che la pioggia di ieri ha spostato ad oggi il match di Francesco Passaro, che riprenderà in vantaggio di un set (1-1 nel quarto) contro l’olandese Jesper De Jong, sognando la prima vittoria della carriera in uno Slam.

Uscendo dai confini italiani, sarà anche la giornata del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Dopo la convincente vittoria all’esordio contro il russo Roman Safiullin, lo spagnolo se la vedrà ora con il portoghese Jaume Faria in un match che dove il vero interesse è quello di vedere lo stato di forma del suo polso. Molto interessante il match tra l’americano Ben Shelton ed il polacco Hubert Hurkacz, in quella che potrebbe essere una trappola per la testa di serie numero otto. Padroni di casa decisamente protagonisti in questa giornata, visto che ci sarà anche il derby tra Brandon Nakashima ed Alex Michelsen, ma attenzione anche a Frances Tiafoe che affronta il giapponese Rei Sakamoto.

Derby a stelle e strisce anche in campo femminile, visto che Jessica Pegula, testa di serie numero tre, affronterà la connazionale Sofia Kenin. Torna in campo anche Aryna Sabalenka, con la numero uno del mondo che se la vedrà con la russa Polina Iatchenko. Altri match interessanti quello tra l’ucraina Marta Kostyuk e l’americana Sloane Stephens, vincitrice di questo torneo nel 2017, ma anche quello della ceca Linda Noskova con la thailandese Lanlana Tararudee e la prosecuzione dell’incontro tra la statunitense Iva Jovic e la polacca Magdalena Frech.