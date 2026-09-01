US Open 2026, cambia l’avversario di Jódar: sfida contro un giocatore insidioso

A poche ore dal debutto a New York, lo spagnolo Rafael Jodar non affronterà Thanasi Kokkinakis, costretto al ritiro per infortunio. Al suo posto entra nel tabellone principale il cinese Yunchaokete Bu, sconfitto da Federico Cinà nell’ultimo turno delle qualificazioni e ripescato come lucky loser.

Per Bu si tratta di una seconda occasione importante. Il 23enne ha raggiunto il numero 64 del ranking ATP nell’aprile scorso e occupa attualmente la 124ª posizione. Nel 2026 ha giocato soprattutto nei Challenger, mettendosi in evidenza sull’erba con i successi consecutivi a Birmingham e Ilkley. Nel circuito maggiore, invece, ha raccolto finora due sconfitte.

Il confronto con Jódar sarà inedito e, almeno sulla carta, vede favorito l’iberico. Bu può però creare difficoltà grazie alla solidità da fondo, alla mobilità e alla capacità di giocare profondo con entrambi i fondamentali. Il poco tempo a disposizione per preparare la sfida potrebbe inoltre rendere meno prevedibile l’approccio tattico di Jódar.

Il 19enne di Leganés, testa di serie numero 12, arriva a New York forte di una crescita rapidissima. Campione dello US Open juniores nel 2024, si presenta ora al primo Slam della carriera da protagonista e con ambizioni importanti.

A rendere ancora più interessante il quadro è il ritiro di Casper Ruud. Il norvegese, testa di serie numero 19, avrebbe potuto incrociare Jódar al terzo turno, ma ha rinunciato al torneo per i problemi alla schiena. Il suo posto è stato assegnato al francese Arthur Gea, opposto a Juan Manuel Cerúndolo.

Se supererà Bu, Jódar affronterà al secondo turno il vincente della sfida tra Fabian Marozsan e Michael Zheng. Più avanti, la proiezione del tabellone indica Alex de Minaur come possibile avversario agli ottavi, con Zizou Bergs nella stessa sezione.