US Open 2026, Bolelli/Vavassori volano agli ottavi: “Abbiamo giocato un gran match, siamo migliorati”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori prolungano la loro avventura a Flushing Meadows e centrano il pass per gli ottavi di finale agli US Open 2026, dopo aver sconfitto in due set per 6-3 6-4 l’insidiosa coppia formata dal belga Sander Gille e dall’olandese Sem Verbeek. Il binomio azzurro n.4 del seeding troverà al prossimo turno lo statunitense Austin Krajicek ed il croato Nikola Mektic o gli statunitensi Ryan Seggerman/Patrick Trhac.

“Siamo stati davvero solidi oggi, abbiamo giocato un gran match, contro una coppia insidiosa. Li abbiamo studiati molto bene, sapevamo cosa fare. Abbiamo ottenuto due break giocando bene, al servizio abbiamo sempre tenuto con autorità , quindi fa assolutamente ben sperare“, dichiara Vavassori ai microfoni di SuperTennis dopo l’ottimo successo al secondo turno.

“Siamo migliorati tanto sotto tutti i punti di vista, siamo molto compatti, rispetto ad altri doppisti giochiamo molto bene anche da dietro, quindi possiamo anche mischiare un po’ le carte. Io sto tornando a fare un pochino di più serve and volley, Simone è un martello da fondo campo, quindi abbiamo messo bene i lob, una chiave che ci dà tanti punti, perché in doppio bisogna sempre poter eseguire giocate che gli avversari non si aspettano“, ha aggiunto il piemontese.

Questo invece il commento di Bolelli a fine partita: “Abbiamo commesso davvero pochi errori gratuiti. Io ho fatto due doppi falli, ma durante lo scambio abbiamo regalato veramente poco, li abbiamo fatti giocare molto, soprattutto con la risposta. Abbiamo concesso veramente poco oggi e comandato secondo me il match fin dall’inizio. Cerchiamo chiaramente di crescere ogni match, anche perché incontriamo quasi sempre le stesse coppie ogni settimana, quindi ogni volta dobbiamo cercare di aggiungere qualcosa, di modificare qualcosa, di essere il più imprevedibili possibile“.