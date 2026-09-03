Tennis
US Open 2026, Andrea Vavassori e Simone Bolelli a caccia del titolo: presenti anche Arnaldi e Darderi
Tre coppie con azzurri coinvolti al via e una candidatura al titolo che non può più essere considerata soltanto una speranza. Gli US Open 2026 si presentano come un appuntamento particolarmente interessante per il doppio azzurro, soprattutto grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero 4 e protagonisti di una stagione fin qui di altissimo livello.
Il 2026 ha già regalato agli italiani due Masters 1000, a Miami e Roma. Proprio al Foro Italico Bolelli e Vavassori hanno firmato un successo storico, battendo in finale Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Un risultato che, insieme alla continuità mostrata durante la stagione, li colloca tra i principali candidati per il titolo anche a New York.
Il tabellone, inoltre, presenta un dettaglio interessante: Granollers e Zeballos, testa di serie numero 2 e campioni uscenti, si trovano nella parte opposta rispetto agli azzurri. Una possibile sfida, dunque, potrebbe arrivare soltanto in finale.
Il percorso di Bolelli e Vavassori non sarà comunque semplice. L’esordio è contro Halys e Herbert, mentre nei turni successivi potrebbero incontrare coppie di grande esperienza come Doumbia/Reboul e Harrison/Skupski. Ma gli italiani hanno ormai dimostrato di possedere gli strumenti per superare anche gli avversari più quotati. Servizio, gioco di rete, qualità della risposta e soprattutto una notevole esperienza nei momenti decisivi rappresentano il loro principale patrimonio. L’obiettivo minimo può essere individuato nei quarti di finale, ma la semifinale è un traguardo realistico e la finale, alla luce dei risultati stagionali, un’ambizione concreta.
Più difficile fare previsioni per Matteo Arnaldi e Jan-Lennard Struff. La coppia italo-tedesca non è testa di serie e dovrà affrontare subito Romain Arneodo e Adrian Mannarino. Il talento, però, non manca: Arnaldi può garantire rapidità e qualità da fondo, mentre Struff porta in dote servizio e potenza. La vera incognita sarà l’intesa. Se riusciranno a trovare rapidamente gli automatismi necessari, possono diventare una delle coppie più scomode del tabellone. I quarti sarebbero già un risultato importante; una semifinale avrebbe invece il sapore dell’exploit.
La terza presenza italiana è quella di Luciano Darderi, in coppia con l’argentino Tomás Martín Kestelboim. Il primo turno contro Pavlasek/Rikl è alla portata, ma il loro settore comprende anche la testa di serie numero 6 Krawietz/Puetz. Darderi rappresenta comunque una possibile mina vagante: il suo tennis aggressivo può adattarsi bene al doppio, anche se contro le coppie più rodate servirà maggiore continuità. Gli ottavi sono un obiettivo ambizioso ma plausibile.
Davanti agli italiani, il livello è altissimo. Heliövaara e Patten, teste di serie numero 1, hanno confermato nel 2026 di essere una delle coppie più continue del circuito. Granollers e Zeballos, invece, arrivano con il titolo degli US Open 2025 e quello del Roland Garros 2026: sono probabilmente i rivali più pericolosi per chiunque punti al titolo. Arévalo/Pavić e Krawietz/Puetz completano il gruppo delle coppie più esperte, mentre particolare attenzione meritano Luz/Matos, reduci dal successo a Montreal e da un ottimo torneo a Cincinnati, dove hanno eliminato proprio Bolelli e Vavassori.
TABELLONE DOPPIO MASCHILE US OPEN 2026
PARTE ALTA
1. HELIOVAARA FIN / PATTEN GBR [1]
2. CERUNDOLO ARG / CERUNDOLO ARG
3. ARNEODO MON / MANNARINO FRA
4. ARNALDI ITA / STRUFF GER
5. DEMOLINER BRA / HO TPE
6. LAMMONS USA / WITHROW USA (W)
7. MILAVSKY USA / SHICK USA (W)
8. CABRAL POR / TRACY USA [16]
9. NYS MON / ROGER-VASSELIN FRA [12]
10. PAUL SUI / VOCEL CZE
11. ARENDS NED / PEL NED
12. BALAJI IND / KING USA
13. BUBLIK KAZ / SHANG CHN
14. BAEZ ARG / MAROZSAN HUN
15. REYNOLDS NZL / WATT NZL
16. ANDREOZZI ARG / GUINARD FRA [7]
17. BOLELLI ITA / VAVASSORI ITA [4]
18. HALYS FRA / HERBERT FRA
19. BLOCKX BEL / PRIZMIC CRO
20. GILLE BEL / VERBEEK NED
21. SEGGERMAN USA / TRHAC USA
22. BHAMBRI IND / VENUS NZL
23. PIECZONKA POL / STEVENS NED
24. KRAJICEK USA / MEKTIC CRO [15]
25. DOUMBIA FRA / REBOUL FRA [11]
26. STEVENSON GBR / WILLIS GBR
27. ALVAREZ PUR / JOHNSTON USA (W)
28. SCHNAITTER GER / WALLNER GER
29. DAMM USA / MCDONALD USA (W)
30. HIDALGO ECU / TABILO CHI
31. REYMOND FRA / SANCHEZ FRA
32. HARRISON USA / SKUPSKI GBR [5]
PARTE BASSA
33. KRAWIETZ GER / PUETZ GER [6]
34. ATMANE FRA / ROMBOLI BRA
35. GALLOWAY USA / GORANSSON SWE
36. ROJER NED / WINEGAR USA
37. GOLUBEV KAZ / NEDOVYESOV KAZ
38. PAVLASEK CZE / RIKL CZE
39. DARDERI ITA / KESTELBOIM ARG
40. CASH GBR / GLASSPOOL GBR [9]
41. MIEDLER AUT / POLMANS AUS [13]
42. NAKASHIMA USA / NAKASHIMA USA (W)
43. BORGES POR / HIJIKATA AUS
44. CASH USA / ERLER AUT
45. BROOKSBY USA / GIRON USA
46. KIGER USA / KOVACEVIC USA (W)
47. JOHNSON GBR / ZIELINSKI POL
48. AREVALO ESA / PAVIC CRO [3]
49. LUZ BRA / MATOS BRA [8]
50. CARPICO USA / FILIN USA (W)
51. DUCKWORTH AUS / KECMANOVIC SRB
52. MELO BRA / PEERS AUS
53. RAM USA / SALISBURY GBR
54. GONZALEZ MEX / SMITH AUS
55. BONZI FRA / RINDERKNECH FRA
56. ARRIBAGE FRA / OLIVETTI FRA [10]
57. FRANTZEN GER / HAASE NED [14]
58. GONZALEZ ARG / MOLTENI ARG
59. NOUZA CZE / OBERLEITNER AUT
60. BUSE PER / TRUNGELLITI ARG
61. FERY GBR / PARIS GBR
62. ETCHEVERRY ARG / UGO CARABELLI ARG
63. JEBENS GER / REYES-VARELA MEX
64. GRANOLLERS ESP / ZEBALLOS ARG [2]