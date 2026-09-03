US Open 2026, Andrea Vavassori e Simone Bolelli a caccia del titolo: presenti anche Arnaldi e Darderi

Tre coppie con azzurri coinvolti al via e una candidatura al titolo che non può più essere considerata soltanto una speranza. Gli US Open 2026 si presentano come un appuntamento particolarmente interessante per il doppio azzurro, soprattutto grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero 4 e protagonisti di una stagione fin qui di altissimo livello.

Il 2026 ha già regalato agli italiani due Masters 1000, a Miami e Roma. Proprio al Foro Italico Bolelli e Vavassori hanno firmato un successo storico, battendo in finale Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Un risultato che, insieme alla continuità mostrata durante la stagione, li colloca tra i principali candidati per il titolo anche a New York.

Il tabellone, inoltre, presenta un dettaglio interessante: Granollers e Zeballos, testa di serie numero 2 e campioni uscenti, si trovano nella parte opposta rispetto agli azzurri. Una possibile sfida, dunque, potrebbe arrivare soltanto in finale.

Il percorso di Bolelli e Vavassori non sarà comunque semplice. L’esordio è contro Halys e Herbert, mentre nei turni successivi potrebbero incontrare coppie di grande esperienza come Doumbia/Reboul e Harrison/Skupski. Ma gli italiani hanno ormai dimostrato di possedere gli strumenti per superare anche gli avversari più quotati. Servizio, gioco di rete, qualità della risposta e soprattutto una notevole esperienza nei momenti decisivi rappresentano il loro principale patrimonio. L’obiettivo minimo può essere individuato nei quarti di finale, ma la semifinale è un traguardo realistico e la finale, alla luce dei risultati stagionali, un’ambizione concreta.

Più difficile fare previsioni per Matteo Arnaldi e Jan-Lennard Struff. La coppia italo-tedesca non è testa di serie e dovrà affrontare subito Romain Arneodo e Adrian Mannarino. Il talento, però, non manca: Arnaldi può garantire rapidità e qualità da fondo, mentre Struff porta in dote servizio e potenza. La vera incognita sarà l’intesa. Se riusciranno a trovare rapidamente gli automatismi necessari, possono diventare una delle coppie più scomode del tabellone. I quarti sarebbero già un risultato importante; una semifinale avrebbe invece il sapore dell’exploit.

La terza presenza italiana è quella di Luciano Darderi, in coppia con l’argentino Tomás Martín Kestelboim. Il primo turno contro Pavlasek/Rikl è alla portata, ma il loro settore comprende anche la testa di serie numero 6 Krawietz/Puetz. Darderi rappresenta comunque una possibile mina vagante: il suo tennis aggressivo può adattarsi bene al doppio, anche se contro le coppie più rodate servirà maggiore continuità. Gli ottavi sono un obiettivo ambizioso ma plausibile.

Davanti agli italiani, il livello è altissimo. Heliövaara e Patten, teste di serie numero 1, hanno confermato nel 2026 di essere una delle coppie più continue del circuito. Granollers e Zeballos, invece, arrivano con il titolo degli US Open 2025 e quello del Roland Garros 2026: sono probabilmente i rivali più pericolosi per chiunque punti al titolo. Arévalo/Pavić e Krawietz/Puetz completano il gruppo delle coppie più esperte, mentre particolare attenzione meritano Luz/Matos, reduci dal successo a Montreal e da un ottimo torneo a Cincinnati, dove hanno eliminato proprio Bolelli e Vavassori.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE US OPEN 2026

PARTE ALTA

1. HELIOVAARA FIN / PATTEN GBR [1]

2. CERUNDOLO ARG / CERUNDOLO ARG

3. ARNEODO MON / MANNARINO FRA

4. ARNALDI ITA / STRUFF GER

5. DEMOLINER BRA / HO TPE

6. LAMMONS USA / WITHROW USA (W)

7. MILAVSKY USA / SHICK USA (W)

8. CABRAL POR / TRACY USA [16]

9. NYS MON / ROGER-VASSELIN FRA [12]

10. PAUL SUI / VOCEL CZE

11. ARENDS NED / PEL NED

12. BALAJI IND / KING USA

13. BUBLIK KAZ / SHANG CHN

14. BAEZ ARG / MAROZSAN HUN

15. REYNOLDS NZL / WATT NZL

16. ANDREOZZI ARG / GUINARD FRA [7]

17. BOLELLI ITA / VAVASSORI ITA [4]

18. HALYS FRA / HERBERT FRA

19. BLOCKX BEL / PRIZMIC CRO

20. GILLE BEL / VERBEEK NED

21. SEGGERMAN USA / TRHAC USA

22. BHAMBRI IND / VENUS NZL

23. PIECZONKA POL / STEVENS NED

24. KRAJICEK USA / MEKTIC CRO [15]

25. DOUMBIA FRA / REBOUL FRA [11]

26. STEVENSON GBR / WILLIS GBR

27. ALVAREZ PUR / JOHNSTON USA (W)

28. SCHNAITTER GER / WALLNER GER

29. DAMM USA / MCDONALD USA (W)

30. HIDALGO ECU / TABILO CHI

31. REYMOND FRA / SANCHEZ FRA

32. HARRISON USA / SKUPSKI GBR [5]

PARTE BASSA

33. KRAWIETZ GER / PUETZ GER [6]

34. ATMANE FRA / ROMBOLI BRA

35. GALLOWAY USA / GORANSSON SWE

36. ROJER NED / WINEGAR USA

37. GOLUBEV KAZ / NEDOVYESOV KAZ

38. PAVLASEK CZE / RIKL CZE

39. DARDERI ITA / KESTELBOIM ARG

40. CASH GBR / GLASSPOOL GBR [9]

41. MIEDLER AUT / POLMANS AUS [13]

42. NAKASHIMA USA / NAKASHIMA USA (W)

43. BORGES POR / HIJIKATA AUS

44. CASH USA / ERLER AUT

45. BROOKSBY USA / GIRON USA

46. KIGER USA / KOVACEVIC USA (W)

47. JOHNSON GBR / ZIELINSKI POL

48. AREVALO ESA / PAVIC CRO [3]

49. LUZ BRA / MATOS BRA [8]

50. CARPICO USA / FILIN USA (W)

51. DUCKWORTH AUS / KECMANOVIC SRB

52. MELO BRA / PEERS AUS

53. RAM USA / SALISBURY GBR

54. GONZALEZ MEX / SMITH AUS

55. BONZI FRA / RINDERKNECH FRA

56. ARRIBAGE FRA / OLIVETTI FRA [10]

57. FRANTZEN GER / HAASE NED [14]

58. GONZALEZ ARG / MOLTENI ARG

59. NOUZA CZE / OBERLEITNER AUT

60. BUSE PER / TRUNGELLITI ARG

61. FERY GBR / PARIS GBR

62. ETCHEVERRY ARG / UGO CARABELLI ARG

63. JEBENS GER / REYES-VARELA MEX

64. GRANOLLERS ESP / ZEBALLOS ARG [2]