US Open 2026, Alcaraz parte male ma poi si scatena. Avanzano Shelton e Medvedev, eliminato Jodar

La quarta giornata dello US Open 2026 ha prodotto un quadro particolarmente movimentato nel singolare maschile. La pioggia ha costretto gli organizzatori a recuperare diversi incontri di primo turno, ma il programma ha comunque visto in campo alcuni dei principali protagonisti del torneo.

La partita più attesa della giornata è stata quella di Carlos Alcaraz contro il portoghese Jaime Faria. Il campione in carica ha avuto un avvio complicato, cedendo il primo set 6-4, ma ha reagito con autorità: 6-0, 6-3, 6-2 i tre parziali successivi.

Per Alcaraz, al rientro dopo quattro mesi di stop per l’infortunio al polso destro, è un’altra prova significativa. Dopo il successo in tre set su Roman Safiullin al primo turno, lo spagnolo ha dovuto questa volta gestire una situazione di maggiore difficoltà, dimostrando di poter aumentare progressivamente intensità e qualità dello scambio. L’asso di Murcia affronterà il cinese Wu, a segno in tre set contro l’australiano James Duckworth.

Ha invece avuto un percorso più lineare Daniil Medvedev. Il campione del 2021 ha eliminato la wild card statunitense Sebastian Gorzny per 6-1, 6-3, 7-5. Dopo due set dominati, Medvedev ha dovuto fronteggiare una maggiore resistenza nel terzo, ma senza mettere seriamente in discussione la qualificazione. Il russo, testa di serie numero 7, affronterà al terzo turno Arthur Rinderknech, che ha eliminato Jaume Munar.

Più impegnativo il successo di Ben Shelton. L’americano ha piegato Hubert Hurkacz 6-3, 5-7, 7-6(3), 7-5, in una sfida caratterizzata da servizio, potenza e continui ribaltamenti di inerzia. Shelton ha perso il secondo set, ma ha avuto la lucidità per vincere il terzo al tie-break e chiudere il quarto con un break decisivo. Al terzo turno lo attende Denis Shapovalov, che ha superato Luca Van Assche in tre set.

Importante anche la qualificazione di Stefanos Tsitsipas. Il greco ha rimontato Lloyd Harris, imponendosi 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4. Per Tsitsipas è un risultato significativo: raggiunge il terzo turno a New York per la prima volta dal 2021. Il prossimo ostacolo sarà Jiri Lehecka, convincente contro il britannico Toby Samuel: 6-4, 6-2, 6-4.

La giornata ha prodotto tre eliminazioni particolarmente rilevanti. Andrey Rublev, testa di serie numero 13, è stato battuto dallo spagnolo Daniel Mérida dopo aver conquistato il primo set al tie-break. Il giovane iberico ha reagito imponendosi 6-2, 6-4, 6-4, completando una delle vittorie più importanti della propria carriera.

Ha salutato New York anche Brandon Nakashima, sconfitto in tre set da Michelsen. I due risultati modificano sensibilmente la parte di tabellone che conduce al quarto turno: il terzo turno sarà infatti Michelsen-Mérida, un confronto tra due giocatori che hanno eliminato avversari molto più accreditati.

Avventura finita più presto del previsto per uno dei giocatori che si attendeva, ovvero lo spagnolo Rafael Jodar. Il madrileno (n.13 del mondo) è stato battuto nettamente dal cinese Yunchaokete Bu (n.124 del ranking), lucky loser, con lo score di 6-2 6-1 6-1 in meno di due ore di gioco. Una battuta d’arresto pesante per l’iberico, mentre per l’asiatico ora ci sarà la sfida contro l’americano Zheng.

Tutto facile per Alexander Bublik, testa di serie numero 15, che ha lasciato appena cinque game ad Adrian Mannarino: 6-3, 6-1, 6-1. Più solido che spettacolare il cammino di Frances Tiafoe, numero 12 del seeding, che ha regolato il giapponese Rei Sakamoto 6-3, 7-6(2), 7-5. L’americano affronterà al terzo turno Valentin Vacherot, uscito vincitore dalla sfida con Kamil Majchrzak.

Per il tennis italiano, la giornata è stata negativa. Matteo Berrettini è stato eliminato da Mariano Navone al termine di una partita combattuta: 6-3, 3-6, 4-6, 6-7(4). L’argentino ha quindi ribaltato l’andamento dell’incontro dopo aver perso il primo set e ha chiuso al tie-break del quarto.

Per Berrettini si interrompe così il cammino a New York al secondo turno, dopo il successo ottenuto all’esordio contro Stan Wawrinka. Ko al quinto set anche Francesco Passaro contro l’olandese Jesper de Jong e netta sconfitta di Andrea Guerrieri contro l’australiano Alex de Minaur, altro “recupero” del primo turno.

RISULTATI US OPEN 2026 TABELLONE MASCHILE

Mercoledì 2 settembre

Bu Yunchaokete b. Rafael Jódar 6-2, 6-1, 6-1 — 1° turno

Alex de Minaur b. Andrea Guerrieri 6-2, 6-2, 6-4 — 1° turno

Michael Zheng b. Fabian Marozsan 6-4, 6-4, 6-2 — 1° turno

Daniil Medvedev [7] b. Sebastian Gorzny 6-1, 6-3, 7-5 — 2° turno

Alex Michelsen b. Brandon Nakashima [16] 6-3, 6-4, 6-4 — 2° turno

Arthur Rinderknech [26] b. Jaume Munar 7-6(4), 6-2, 7-5 — 2° turno

Daniel Mérida b. Andrey Rublev [23] 6-7(3), 6-3, 6-4, 6-4 — 2° turno

Ben Shelton [8] b. Hubert Hurkacz 6-3, 5-7, 7-6(3), 7-5 — 2° turno

Tomás Martín Etcheverry b. Jacob Fearnley 6-3, 6-3, 3-6, 6-3 — 2° turno

Denis Shapovalov b. Luca Van Assche 6-0, 6-4, 7-6(7) — 2° turno

Jiri Lehecka b. Toby Samuel 6-4, 6-2, 6-4 — 2° turno

Yibing Wu b. James Duckworth 7-5, 6-3, 6-1 — 2° turno

Mariano Navone b. Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-4, 7-6(4) — 2° turno

Stefanos Tsitsipas b. Lloyd Harris 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4 — 2° turno

Valentin Vacherot b. Kamil Majchrzak 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-2 — 2° turno

Frances Tiafoe [12] b. Rei Sakamoto 6-3, 7-6(2), 7-5 — 2° turno

Alexander Bublik [15] b. Adrian Mannarino 6-3, 6-1, 6-1 — 2° turno

Tommy Paul b. Dino Prižmić 6-2, 6-3, 5-7, 6-4 — 2° turno

Carlos Alcaraz [2] b. Jaime Faria 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 — 2° turno

Jesper de Jong b. Francesco Passaro 2-6, 6-2, 4-6, 6-1, 6-4 — 1° turno