United Rugby Championship: Zebre Parma, scelta la formazione per sfidare i Bills

Le Zebre Parma sono pronte al debutto casalingo nella United Rugby Championship 2026/27. Sabato 26 settembre, alle 18:30, allo Stadio Sergio Lanfranchi arrivano i vicecampioni del torneo, i Vodacom Bulls. Sarà una giornata di grandi novità per la franchigia gialloblù, a partire dal debutto dal primo minuto di Tommaso Allan, che torna a giocare in Italia dopo l’esperienza a Perpignan e vanta il record di presenze in Nazionale tra i giocatori attualmente in attività. Nel XV titolare esordiranno con la maglia gialloblù anche Federico Pisani e Juan Ignacio Castellano, mentre dalla panchina debutteranno Francisco Minervino e Sergio Pelliccioli. La fascia di capitano andrà ad Alessandro Fusco, da poco nominato nuovo leader dello spogliatoio, mentre Leonard Krumov taglierà il traguardo delle 150 presenze con il club.

L’head coach Massimo Brunello ha commentato la vigilia sottolineando gli aspetti positivi della preparazione, pur segnalata da qualche infortunio di troppo in prima linea: «Iniziamo con i vicecampioni: sarà sicuramente una battaglia fisica, ma in casa, con l’aiuto del nostro pubblico, ci daremo tutto fino all’ultimo», ha dichiarato, chiedendo alla squadra efficacia nelle fasi statiche e una difesa aggressiva per limitare l’impatto dei sudafricani. Il match contro una delle formazioni più competitive del torneo rappresenta quindi un debutto casalingo impegnativo ma stimolante per le Zebre Parma, chiamate a dare l’assalto a un avversario di primissimo livello davanti al proprio pubblico.

ZEBRE PARMA

15 – Tommaso Allan

14 – Mirko Belloni

13 – Giulio Bertaccini

12 – Damiano Mazza

11 – Simone Gesi

10 – Giacomo Da Re

9 – Alessandro Fusco (C)

8 – Giovanni Licata

7 – Samuele Locatelli

6 – Giacomo Ferrari

5 – Leonard Krumov

4 – Matteo Canali

3 – Juan Ignacio Castellano

2 – Tommaso Di Bartolomeo

1 – Federico Pisani

A disposizione:

16 – Francisco Minervino

17 – Sergio Pelliccioli

18 – Filippo Alongi

19 – Franco Carrera

20 – Davide Ruggeri

21 – Thomas Dominguez

22 – Marco Zanon

23 – Giovanni Montemauri