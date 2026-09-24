Rugby
United Rugby Championship: Zebre Parma, scelta la formazione per sfidare i Bills
Le Zebre Parma sono pronte al debutto casalingo nella United Rugby Championship 2026/27. Sabato 26 settembre, alle 18:30, allo Stadio Sergio Lanfranchi arrivano i vicecampioni del torneo, i Vodacom Bulls. Sarà una giornata di grandi novità per la franchigia gialloblù, a partire dal debutto dal primo minuto di Tommaso Allan, che torna a giocare in Italia dopo l’esperienza a Perpignan e vanta il record di presenze in Nazionale tra i giocatori attualmente in attività. Nel XV titolare esordiranno con la maglia gialloblù anche Federico Pisani e Juan Ignacio Castellano, mentre dalla panchina debutteranno Francisco Minervino e Sergio Pelliccioli. La fascia di capitano andrà ad Alessandro Fusco, da poco nominato nuovo leader dello spogliatoio, mentre Leonard Krumov taglierà il traguardo delle 150 presenze con il club.
L’head coach Massimo Brunello ha commentato la vigilia sottolineando gli aspetti positivi della preparazione, pur segnalata da qualche infortunio di troppo in prima linea: «Iniziamo con i vicecampioni: sarà sicuramente una battaglia fisica, ma in casa, con l’aiuto del nostro pubblico, ci daremo tutto fino all’ultimo», ha dichiarato, chiedendo alla squadra efficacia nelle fasi statiche e una difesa aggressiva per limitare l’impatto dei sudafricani. Il match contro una delle formazioni più competitive del torneo rappresenta quindi un debutto casalingo impegnativo ma stimolante per le Zebre Parma, chiamate a dare l’assalto a un avversario di primissimo livello davanti al proprio pubblico.
ZEBRE PARMA
15 – Tommaso Allan
14 – Mirko Belloni
13 – Giulio Bertaccini
12 – Damiano Mazza
11 – Simone Gesi
10 – Giacomo Da Re
9 – Alessandro Fusco (C)
8 – Giovanni Licata
7 – Samuele Locatelli
6 – Giacomo Ferrari
5 – Leonard Krumov
4 – Matteo Canali
3 – Juan Ignacio Castellano
2 – Tommaso Di Bartolomeo
1 – Federico Pisani
A disposizione:
16 – Francisco Minervino
17 – Sergio Pelliccioli
18 – Filippo Alongi
19 – Franco Carrera
20 – Davide Ruggeri
21 – Thomas Dominguez
22 – Marco Zanon
23 – Giovanni Montemauri