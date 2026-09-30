United Rugby Championship: Zebre Parma in Galles per sfatare il tabù trasferta

Si disputa nel weekend il secondo turno dell’United Rugby Championship e per le Zebre Parma è in programma una complicata trasferta in casa del Cardiff Rugby. Per gli emiliani si tratta di un impegno importante dopo il pesante ko subito all’esordio al Lanfranchi contro i Bulls, usciti vincitori per 47-13. Un passivo severo, che ha lasciato più di un rimpianto nello staff tecnico e tra i tifosi, e che ora chiede una risposta immediata sul campo.

Esordio ben più positivo per i gallesi, che nel derby contro gli Scarlets hanno espugnato il Parc y Scarlets per 21-15. Una vittoria in trasferta e in una sfida sempre sentita come quella tra formazioni gallesi, che ha dato fiducia all’ambiente e ha permesso a Cardiff di partire con il piede giusto. Per il club della capitale, dunque, la chance di continuare il buon avvio di stagione davanti al proprio pubblico e di consolidare la propria posizione in classifica fin dalle prime giornate.

Per le Zebre Parma, invece, la necessità è quella di cambiare subito rotta e sfatare il tabù delle vittorie lontane da casa, un limite che da anni pesa sul cammino della franchigia nel torneo. Le trasferte nel Regno Unito e in Irlanda restano tra le prove più dure per gli emiliani, spesso penalizzati dalla maggiore fisicità e profondità di rosa degli avversari. Servirà una prestazione solida in mischia e nel gioco al piede, oltre a maggiore disciplina, per evitare di ripetere gli errori visti contro i Bulls.

Al di là del risultato, in Galles la squadra è chiamata a dare segnali di crescita e di carattere. Un approccio diverso rispetto all’esordio, magari fatto di intensità e di attenzione ai dettagli, potrebbe già rappresentare un passo avanti importante, in una stagione lunga in cui ogni punto conquistato, soprattutto lontano dal Lanfranchi, avrà un peso decisivo.