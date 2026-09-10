Un ottimo Renato Paratore nelle zone alte della leaderboard dopo la prima giornata dell’Irish Open

I golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gare portando a termine la prima giornata dell’Irish Open (montepremi 6 milioni di dollari). Lo storico evento nato nel 1927 e giunto all’edizione numero 71 ha dovuto fare i conti con un primo round segnato dal maltempo e dal sopraggiungere dell’oscurità. Diversi protagonisti dovranno dunque concludere la prima tornata domani, per poi iniziare subito il secondo giro. Al comando della leaderboard provvisoria troviamo Joaquin Niemann. Il cileno guida la classifica con lo score di -5 (65 colpi), frutto di sei birdie ed un bogey.

Per il sudamericano due lunghezze di margine sul quintetto composto dall’irlandese Shane Lowry, dal sudafricano Shaun Norris, dal polacco Adrian Meronk (15), dall’austriaco Maximillian Steinlechner (13) e da Renato Paratore. Il romano è stato fermato dopo aver completato la buca 12 e veleggia nelle zone alte della graduatoria con la possibilità di arrotondare lo score disputando le ultime sei buche della tornata. Doppio appuntamento per il golfista laziale nel venerdì irlandese, con l’opportunità di provare a raggiungere Niemann.

Sul percorso par 70 del Trump Invitational Golf Links & Hotel Ireland di Doonbeg (Irlanda) completano la top ten in settima posizione con il punteggio di -2 lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il neozelandese Kazuma Kabori, i francesi Frederic Lacroix e Romain Langasque (16), i danesi Niklas Norgaard e Jakob Skov Olsen, gli scozzesi David Law (12) e Connor Syme, il nordirlandese Tom McKibbin, ed infine l’americano Patrick Reed. Classifica chiaramente cortissima con 34 partecipanti in grado di chiudere la prima giornata con punteggi al disotto del par.

Per quel che riguarda gli altri italiani Francesco Laporta ha pattato il par in questo primo round, mentre Francesco Molinari è incappato in un negativo +2 e dovrà sudare per evitare il taglio di metà gara. +4 e 91° posto per Gregorio De Leo, Matteo Manassero e Guido Migliozzi, mentre Stefano Mazzoli è in 107esima posizione con +5. Venerdì spazio alla conclusione del primo round, seguito immediatamente dalla seconda tornata.