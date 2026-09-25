Un nuovo talento per l’Italia della canoa slalom! Lucia Pistoni argento europeo a 21 anni!

Lucia Pistoni, già campionessa iridata nella categoria Junior nel 2022, conquista la medaglia d’argento nel K1 femminile agli Europei senior 2026 di canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea: l’azzurra, dopo la piazza d’onore nella prova a squadre di ieri, oggi è ancora seconda sul canale di casa (la 21enne è eporediese), battuta soltanto dalla polacca Klaudia Zwolinska. Stefanie Horn conferma il 12° posto delle semifinali, mentre termina 23ma Agata Spagnol.

In finale si ripete il duello per le semifinali: nell’ultimo atto la spunta la polacca Klaudia Zwolinska, che nel penultimo turno aveva chiuso alle spalle dell’azzurra a causa di un tocco di palina. Nella discesa decisiva, invece, la nuova campionessa d’Europa è perfetta e vince in 94.69, precedendo di 0.99 l’italiana Lucia Pistoni, a sua volta autrice di un percorso netto: l’azzurra replica al centesimo il crono di 95.68 con cui aveva vinto la semifinale e si mette al collo la medaglia d’argento.

Sale sul gradino più basso del podio la tedesca Emily Apel, che chiude in terza posizione 95.90, a 1.21 dalla vetta ed a 0.22 da Pistoni, mentre resta ai piedi del podio l’andorrana Monica Doria, quarta in 96.37, a 1.68. Due penalità per un tocco di palina alla porta relegano al quinto posto l’elvetica Alena Marx, che fa segnare 98.32, a 3.63.

Si ferma in 12ma ed ultima posizione in finale, con lo stesso piazzamento ottenuto in semifinale, Stefanie Horn, che viene estromessa dalla gara per il salto della porta numero 18, con 50 penalità che valgono il tempo di 157.23. Penultimo atto fatale, infine, per l’altra azzurra Agata Spagnol, 23ma.