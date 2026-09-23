Un nuovo fenomeno dalla Cina nello stile libero: non c’è solo Yu Zidi

Al Tokyo Aquatic Centre sono giornate particolarmente intense per il nuoto nell’edizione 2026 dei Giochi Asiatici. E, in questo scenario, la Cina sta alzando la voce, proponendo atleti giovanissimi capaci di esprimersi su crono davvero straordinari.

La 13enne Yu Zidi continua a fare incetta di medaglie e, nei 400 misti odierni, ha conquistato il terzo oro individuale della rassegna, dopo quelli nei 200 misti e nei 200 farfalla. Nella gara più completa e complessa del programma in vasca, la cinese ha centrato il successo sfiorando lo storico record asiatico di Ye Shiwen, pari a 4’28″43. Il 4’28″56 nuotato oggi vale infatti il nuovo primato dei campionati e, soprattutto, segna per Yu Zidi il primo ingresso in carriera sotto il muro dei 4’30”.

A meritarsi i titoli di giornata, però, è stato un altro rappresentante della Next Gen cinese. Il riferimento è al classe 2007 Zhang Zhanshuo. Nella rassegna di Tokyo, il 19enne ha conquistato anch’egli tre ori: nei 1500 stile libero, nella 4×200 stile libero e, oggi, nei 200 stile libero.

A impressionare sono state soprattutto le sue ultime due prestazioni. Nella staffetta, Zhang ha trascinato il quartetto cinese al nuovo record asiatico di 7’00″17, grazie a una frazione lanciata in chiusura da 1’42″92, la più veloce di sempre nella storia della specialità.

Nella prova individuale, sulle quattro vasche, ha quindi replicato con lo straordinario crono di 1’43″49, miglior prestazione mondiale del 2026 e quinto tempo all-time, precedendo uno dei principali esponenti del nuoto asiatico, Hwang Sun-woo (1’44″62), campione del mondo a Doha nel 2024.

Riscontri che delineano Zhang come un prospetto di assoluto interesse in prospettiva olimpica, in un percorso che potrebbe portarlo a confrontarsi ai massimi livelli internazionali. La Cina, intanto, sembra intenzionata a lanciare il guanto di sfida agli Stati Uniti padroni di casa in occasione dei Giochi di Los Angeles.