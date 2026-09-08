Ultimate Championship 2026: cosa sono e perché si tratta di un evento di grande prestigio

Gli Ultimate Championship sono una nuova competizione ideata e organizzata da World Athletics: la Federazione Internazionale di atletica ha pensato a una manifestazione su scala planetaria da disputare nelle annate che non prevedono i Mondiali e le Olimpiadi, in modo da mantenere alta l’attenzione sulla Regina degli Sport e garantire uno stimolo alle stelle che negli anni pari di metà quadriennio non hanno a disposizione la grande kermesse su cui puntare.

Ad esempio in questa annata agonistica, i rappresentanti dei Paesi del Vecchio Continente si sono focalizzati sugli Europei, ma la scelta non era dello stesso livello tecnico ad altre latitudini. Gli Ultimate Championship sono stati ribattezzati “il Mondiale dei Mondiali” e rappresentano l’evento di atletica con il montepremi più elevato della storia, visto che l’importo che World Athletics è riuscita a garantire è pari a ben 10 milioni di dollari.

I vincitori di ciascuna gara porteranno a casa ben 150.000 dollari, il quintuplo dell’importo previsto per l’affermazione alle finali di Diamond League (per le discipline non plus). La partecipazione è estremamente selettiva: 8 atleti per i concorsi, 12 per le prove di mezzofondo, 16 per le gare di velocità e con ostacoli. Hanno diritto di presenza: i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo in carica, i detentori dei diamantoni e i migliori del ranking internazionale, fino al riempimento dei posti a disposizione.

L’appuntamento con la prima edizione è a Budapest (Ungheria) da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Nella capitale magiara si sfideranno le grandi stelle dell’atletica internazionale, per chiudere in bellezza la stagione su pista, arricchire il palmares e ritoccare i propri bilanci economici. A rappresentare l’Italia saranno Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Larissa Iapichino, Zaynab Dosso, Darya Derkach, Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro, Francesco Pernici e la 4×400 mista.

È importante precisare che il programma non comprende tutte le discipline esistenti, ad esempio il getto del peso e il salto triplo maschile non sono stati selezionati per il fine settimana, motivo per cui Leonardo Fabbri e Andy Diaz non saranno della partita.