Tyra Grant ancora troppo acerba, Kalinina domina senza problemi: Italia-Ucraina 0-1

Ancora una volta l’Italia è chiamata a rincorrere a Shenzhen, in Cina, sede delle Billie Jean King Cup Finals 2026 di tennis: nella seconda semifinale le azzurre di Tathiana Garbin sono sotto 0-1 contro l’Ucraina. Nel singolare tra le numero 2, infatti, Tyra Caterina Grant cede ad Anhelina Kalinina, che si impone con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Nel primo set i primi cinque giochi sono dominati dalla giocatrice al servizio, con soli sei punti vinti in risposta, poi l’equilibrio si spezza nel sesto game, quando Grant va sotto 15-40. L’azzurra risale e trova la parità, ma ai vantaggi l’ucraina si procura un altro break point e questa volta l’azzurra deve cedere. Kalinina conferma lo strappo e vola sul 5-2 non pesante, Grant resta in scia, ma nel nono gioco l’ucraina serve per il set, tiene la battuta a quindici ed incamera la frazione sul 6-3 dopo 33 minuti.

Nella seconda partita il game d’apertura vede Grant andare di nuovo sotto 15-40, ed ancora una volta l’azzurra trascina la contesa ai vantaggi. Kalinina non sfrutta una terza palla break, ma alla quarta occasione strappa il servizio a Grant e scappa anche nel secondo parziale, confermando il break. L’occasione per rientrare Grant se la procura nel quarto gioco, quando per la prima volta l’ucraina concede palla break sul 30-40, ma Kalinina si salva ed ai vantaggi si porta sul 3-1. Nel sesto game l’ucraina conferma senza patemi lo strappo, mentre nell’ottavo soffre un po’, ma tiene la battuta a trenta. Grant resta in scia all’avversaria, ma Kalinina nel decimo gioco va a servire per il match, si fa trascinare ai vantaggi, ma alla terza occasione chiude i conti sul 6-4 in 53 minuti.

Le statistiche premiano l’ucraina, che cancella l’unica palla break concessa all’azzurra e ne sfrutta 2, una per set, delle 7 occasioni avute a disposizione, negli unici due game in cui Grant concede occasioni a Kalinina. Nel complesso l’ucraina porta a casa 67 punti contro i 54 dell’italiana, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 65% dei punti contro il deficitario 40% dell’azzurra.