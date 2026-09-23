Tutto pronto per la Presidents Cup. L’America affronta il resto del mondo a Medinah

Sarà una battaglia epica quella che si disputerà sui fairway dell’iconico Medinah Country Club in Illinois questo week end. La Presidents Cup, infatti, metterà in scena uno spettacolo (che va in onda ogni 2 anni) degno dei migliori golfisti del mondo. La formula, che si presenta come gli altri anni, prevede 4 giorni di fuoco tra il team U.S.A. e un team internazionale (esclusa l’Europa con cui gli americani disputano già la Ryder Cup) che prevede ben 5 match nel giovedì e nel venerdì di gara, 8 incontri durante il sabato e 12 singoli nella domenica. I primi 3 giorni si giocheranno i doppi (in formula foursome e fourball) e nell’ultima giornata invece i testa a testa tra i 12 componenti delle squadre.

A scendere in campo per il team U.S.A. capitanato da Brandt Snedeker ci saranno Scottie Scheffler (alla terza presenza in Presidents Cup), Cameron Young (seconda), Wyndham Clark (seconda), Sam Burns (terza), Russell Henley (seconda), Collin Morikawa (terza) Chris Gotterup (alla prima assoluta), Xander Schauffele (quarta), Justin Thomas (quarta), Jacob Bridgeman (anche lui alla prima esperienza ma con ben 2 titoli in stagione), Patrick Cantlay (quarta) e Jackson Koivun (prima volta). Per quanto riguarda il team internazionale capitanato da Geoff Ogilvy, invece, ci saranno Si Woo Kim (4a esperienza), Ryan Fox (prima), Hideki Matsuyama (settima), Min Woo Lee (seconda), Tom Kim (terza), Adam Scott (dodicesima) Corey Conners (terza), Nico Echavarria (prima), Sungjae Im (quarta), Ryo Hisatsune (prima), Nick Taylor (prima), Christiaan Bezuidenhout (terza).

I precedenti sono incredibilmente a favore del team americano. 13 le vittorie contro 1 sola della fazione internazionale e un pareggio. L’altro dato da tenere sotto controllo è il 100% di vittorie ottenute dal team di casa su suolo nativo. L’unica vittoria degli avversari è avvenuta, infatti, al Royal Melbourne Golf Club in Australia nel 1998. Questa edizione si prospetta epica non solo per i protagonisti in campo ma per il teatro scelto per ospitare l’evento. Medinah ha ospitato la Ryder Cup nel 2012, vinta dall’Europa dopo una rocambolesca rimonta nell’ultimo giorno, due PGA Championship (entrambi vinti da Tiger Woods ) e tre US Open.