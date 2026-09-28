Turchia-Italia oggi, Nations League calcio 2027: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Viene chiamata subito al riscatto l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League 2026-2027 di calcio: dopo la sconfitta all’esordio in casa contro il Belgio, gli azzurri oggi, lunedì 28 settembre, alle ore 20.45, scenderanno in campo all’Atatürk Stadyumu di Bursa per far visita alla Turchia di Vincenzo Montella.

Si tratta del match valido per la seconda giornata del Gruppo 1 della Lega A: nello stesso raggruppamento si giocherà in contemporanea Belgio-Francia. Belgi e transalpini sono in testa alla classifica a quota 3, avendo vinto all’esordio, mentre Turchia ed Italia sono ferme a zero.

Il match tra Turchia ed Italia, valido per la seconda giornata della Nations League 2026-2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027

Lunedì 28 settembre

20.45 Turchia-Italia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. CT: Mancini.