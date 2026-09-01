Tsitsipas spara a zero su Kyrgios: “La sua positività? Nessuna sorpresa, anzi lo sapevo già”

Stefanos Tsitsipas è stato il vero grande protagonista del primo lunedì degli US Open 2026. Non solo ha superato uno dei grandi favoriti per il successo finale, ovvero Arthur Fils, in quattro set ma, anche e soprattutto, ha regalato spunti importanti nel corso della conferenza stampa post-match. Il tennista greco, autore di una delle sue migliori partite da diversi mesi a questa parte, ha voluto porre l’accento su uno degli argomenti di discussione più spinosi dell’ultimo periodo, ovvero la positività alla cocaina di Nick Kyrgios, suo grande ex-amico.

L’ex numero 3 del mondo ha attaccato ad alzo zero: “Non so cosa dirvi. Voglio essere completamente onesto con voi: lo sapevo già prima dell’annuncio. Lo sapevo personalmente. Cosa posso dirvi allora? Vi dirò semplicemente la verità. Sapevo della positività di Kyrgios prima che venisse fatto qualsiasi annuncio e, quando l’ho visto sui social, ho pensato: “Eccoci”. A dire il vero, fino a un certo punto me l’aspettavo”. (Fonte: TennisWorldItalia).



Una vera “bomba” sganciata dal tennista classe 1998 che rincara la dose: “Sapevo che queste cose accadevano fuori dai campi da tennis. Posso garantirvelo. Non cercherò di coprire qualcuno di cui conosco la verità. Mi considero una persona che tratta bene tutti, ma questi erano comportamenti di cui avevo sentito parlare personalmente nel circuito, e avevo sentito anche altre persone dello stesso ambiente raccontarmi cose simili. E ancora una volta, quando l’ho visto, mi sono detto: “Beh, a essere onesto, era più o meno prevedibile”. Quello che mi sorprende è che sia successo così tardi”.

Dopo aver riservato diversi attacchi pesanti al tennista australiano, Stefanos Tsitsipas torna sul campo e, soprattutto, alla vittoria con il punteggio di 4-6 7-6 6-1 6-4 contro Arthur Fils, fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati: “Sono senza parole. È un inizio di torneo incredibile. Ragazzi, mi avete sostenuto per tutta la partita. Grazie mille”. “Sono riuscito a lasciarmi andare. Ho la sensazione che possiamo lasciare andare la pressione. Portarsi dietro questo pesante fardello non è facile durante una partita, soprattutto quando l’aspetto psicologico è fondamentale in un match come questo. È importante rimanere sereni e continuare a costruire il proprio gioco. Devo tutto al fatto di essermi lasciato andare, di non avere aspettative e di essere semplicemente un guerriero, un combattente greco. Tutto questo, insieme”.

Fino a qualche anno fa il nativo di Atene era nel Gotha del tennis, salvo poi crollare in maniera verticale perdendosi completamente. Questo successo all’esordio a Flushing Meadows significherà il ritorno del “vero” Tsitsipas? “Perché no? Sto vivendo una giornata alla volta. Non voglio guardare troppo lontano. Preferisco rimanere con i piedi per terra e concentrarmi sul momento presente. Una vittoria come quella di oggi significa tantissimo per me. Sono molto orgoglioso di me stesso, del modo in cui ho lottato e di come ho messo in pratica il mio piano di gioco. Soprattutto, ho una squadra incredibile al mio fianco, che mi ha trascinato per tutto il percorso. Non potrei essere più felice in questo momento”.