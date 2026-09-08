Troppo Zverev per Luciano Darderi. L’azzurro cede in tre set e saluta gli US Open

Non ci sono più tennisti italiani nel tabellone del torneo di singolare agli US Open 2026. L’ultimo era Luciano Darderi, che ha fermato il proprio cammino negli ottavi di finale, perdendo in tre set con il tedesco Alexander Zverev. Un’ottima prestazione da parte del numero due del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-2 7-5 dopo due ore e trentuno minuti di gioco. Il tedesco è il netto favorito per raggiungere la finale nella parte alta e che ora affronterà l’olandese Botic Van de Zandschulp, reduce da una maratona di oltre cinque ore contro il francese Gea. Darderi saluta New York comunque a testa alta, dopo aver raggiunto per la prima volta gli ottavi nello Slam americano, con la consapevolezza di poter essere competitivo anche in questa superficie.

Uno Zverev veramente eccezionale con la prima di servizio, soprattutto nei primi due set. Il tedesco ha chiuso con 13 ace e l’86% di punti vinti quando ha servito la prima. Buono anche il rendimento di Darderi con 9 ace e l’81% di punti vinti con questo colpo. Ci sono, però, anche sette doppia falli per l’azzurro contro i cinque dell’avversario. Alla fine sono stati 43 i vincenti del tedesco contro i 30 dell’azzurro, che ha commesso 28 errori non forzati contro i 23 di Zverev.

Darderi fatica in avvio di partita, mentre dall’altra parte della rete Zverev è un rullo compressore. Un inizio di partita impressionante quello del tedesco, che trova il break in apertura con un gran dritto vincente. Nel terzo game il numero due del mondo si porta sullo 0-40 e sulla seconda palla break è il dritto a tradire l’azzurro. Zverev scappa via sul 4-0 e ha anche la palla del 5-0, ma Darderi si salva e finalmente riesce a fare suo un game. Il set è comunque indirizzato ormai dalla parte del tedesco, che si impone per 6-2.

Il copione del primo set si ripete anche nel secondo. Un primo game, però tiratissimo, perché Darderi risale da 0-40, ma alla quinta palla break deve cedere nuovamente il servizio, complice un doloroso doppio fallo. Zverev allunga ulteriormente nel terzo game e poi si trova nuovamente sul 4-0. Darderi torna a vincere un game per andare 4-1, ma ormai anche questo set è in mano al tedesco, che lo vince nuovamente per 6-2.

Nel terzo set c’è finalmente partita. Darderi gioca libero e riesce a restare a contatto con Zverev. L’azzurro annulla una palla break nel quinto game con una prima esterna vincente e si mantiene avanti nel set. L’undicesimo game è clamoroso ed il più lungo del match (oltre 10 minuti), con Darderi che annulla ben quattro palle break e riesce a tenere il servizio. Si arriva al tie-break, con Zverev che trova un clamoroso dritto all’incrocio delle righe che lo porta ad avere match point. Con un ace il tedesco chiude sul 7-3 e si qualifica per i quarti di finale.