Troppo Fritz per Mattia Bellucci, finisce il cammino dell’azzurro agli US Open

Per Mattia Bellucci gli US Open 2026 finiscono qui. Taylor Fritz, numero 9 del seeding e già finalista a New York, si prende la scena sull’Arthur Ashe Stadium e lo supera con il punteggio di 6-0 6-1 X-X, entrando dunque nel novero dei qualificati al terzo turno dove troverà Y.

Il primo set vive di contorni paradossali: molti game sono combattuti, ma mai Bellucci riesce davvero a trovare la chiave per trovarsi in posizione favorevole. In particolare, la sequenza degli eventi è questa: nel secondo game Fritz si prende il break portando a casa diversi punti su errori del lombardo, nel quarto spinge tanto con Bellucci che cede ancora la battuta con un gratuito di rovescio, nel quinto l’italiano va senza esito sullo 0-40 perché l’americano serve troppo bene di lì in avanti, e pochi minuti dopo arriva il 6-0.

Qualcosa si muove nel secondo parziale: Bellucci, dopo sette game di fila persi, annulla una palla break e riesce a incidere al servizio, interrompendo una dolorosa emorragia. Il problema è tuttavia che l’italiano non riesce a dare continuità a questo, e torna a perdersi in diversi errori che lo fanno tornare indietro di un break. Di qui in avanti il controllo della situazione ritorna integralmente nelle mani di Fritz, che intasca così il 6-1.

Anche il terzo set finisce sostanzialmente nello stesso modo dei primi due, con Bellucci incapace di trovare davvero una qualsiasi soluzione di fronte al tennis del giocatore americano. Inizialmente il set, pur con qualche difficoltà, resta su alcuni binari equilibrati, poi decisamente tutto va dalla parte di Fritz, che mostra troppa superiorità e chiude lasciando soltanto un unico altro game. Quasi superflue le statistiche, di fronte a un dominio così elevato, Fritz che vince l’85% dei punti sulla prima e Bellucci il 29% sulla seconda.