Trofeo Matteotti 2026: Sakarias Koller Løland vince allo sprint davanti a Ludovico Crescioli

L’Italia porta bene a Sakarias Løland (Uno-X Mobility). Il norvegese ha conquistato a Pescara il 78° Trofeo Matteotti, centrando la seconda vittoria della sua carriera, arrivata ancora una volta sul territorio italiano: il primo successo tra i professionisti era infatti maturato appena lo scorso anno alla Veneto Classic. Un feeling particolare con le nostre corse che si conferma dunque anche in questa stagione.

La gara, lunga 195 chilometri, si è accesa soprattutto nel finale dopo una prima parte caratterizzata dalla fuga di Alessio Martinelli (Bardiani CSF 7 Saber), Diego Bracalente (MBH Bank CSB Telecom Fort), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) e Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). Una volta ripresi, sono iniziati i continui attacchi e il gruppo si è progressivamente selezionato sulle asperità del circuito pescarese.

Nel finale ci hanno provato Andrii Ponomar (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) e Joris Delbove (TotalEnergies), ma il tentativo è stato annullato. Poi è stato il turno di Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), Alexandre Delettre (TotalEnergies) e di Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta). Il terzetto ha resistito fino a pochi chilometri dall’arrivo, prima di essere riassorbito da un gruppo sempre più allungato. La Uno-X Mobility ha gestito alla perfezione gli ultimi chilometri con i due uomini a disposizione, preparando lo sprint per Løland.

Il norvegese non ha sbagliato nulla e ha lanciato una volata lunghissima, riuscendo a precedere proprio Crescioli, secondo, e Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), terzo. Ai piedi del podio si è piazzato Natnael Tesfatsion (Movistar Team), quarto, mentre Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) ha chiuso quinto.