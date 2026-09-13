Trofeo Matteotti 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Grande incertezza, ci prova anche Tiberi

Continuano le classiche sul territorio italiano. Questa volta si guarda a Pescara per la settantottesima edizione del Trofeo Matteotti 2026. Definita la Classica del Cuore dell’Adriatico, su un percorso di 195 chilometri, decisamente avvincente e con anche un parterre di corridori decisamente di tutto rispetto.

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PERCORSO

A livello di percorso, non ci sono particolari novità rispetto alla gara della passata stagione. I corridori dovranno affrontare un circuito di 15 chilometri che dovrà essere ripetuto per tredici volte, con anche alcune salite decisamente impegnative. Ci sarà subito lo strappo in Via Tiberi dopo poco più di quattro chilometri, che avrà subito pendenze particolarmente dure (si arriva anche al 13%). A seguire il gruppo dovrà affrontare anche il Colle Sorrano e poi anche successivamente la salita di Montesilvano Colle. Successivamente ci sarà la discesa verso Piazza Duca degli Abruzzi a Pescara, dove è situato il traguardo.

FAVORITI

Senza Giulio Pellizzari, la Red Bull Bora – hansgrohe punta sul tedesco Florian Lipowitz. Per quanto riguarda i colori azzurri attenzione alla coppia della Bahrain, Antonio Tiberi e Damiano Caruso, ma anche a Ludovico Crescioli della Polti VisitMalta, che si è già messo in luce quest’anno. Per la Bahrain attenzione anche a Lenny Martinez e a Matej Mohorič. Altra formazione che punta moltissimo sugli italiani è l’Astana con Davide Ballerini e Simone Velasco.

PROGRAMMA TROFEO MATTEOTTI 2026

Domenica 13 settembre

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo: 17.05 circa

DOVE VEDERE IL TROFEO MATTEOTTI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 18.30 (in differita)

Diretta streaming: 16.00 Rai Play 2, Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport dalle 13.30