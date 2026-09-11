Trofeo Matteotti 2026: il percorso ai raggi X. Un circuito da affrontare tredici volte

Continuano le classiche sul territorio italiano. Una settimana ricca di corse e dalla Toscana ci si sposta in Abruzzo e precisamente a Pescara per la settantottesima edizione del Trofeo Matteotti. Definita la Classica del Cuore dell’Adriatico, su un percorso di 195 chilometri, decisamente avvincente e con anche un parterre di corridori decisamente di tutto rispetto.

A livello di percorso, non ci sono particolari novità rispetto alla gara della passata stagione. I corridori dovranno affrontare un circuito di 15 chilometri che dovrà essere ripetuto per tredici volte, con anche alcune salite decisamente impegnative.

Ci sarà subito lo strappo in Via Tiberi dopo poco più di quattro chilometri, che avrà subito pendenze particolarmente dure (si arriva anche al 13%). A seguire il gruppo dovrà affrontare anche il Colle Sorrano e poi anche successivamente la salita di Montesilvano Colle. Successivamente ci sarà la discesa verso Piazza Duca degli Abruzzi a Pescara, dove è situato il traguardo.

La startlist di questa edizione del Trofeo Matteotti è ancora in evoluzione. Da capire quale squadra deciderà di portare la UAE, anche se non ci sarà il campione uscente Isaac Del Toro, che sarà invece in gara in Canada. In casa Red Bull-bora-hansgrohe sarà presente il tedesco Florian Lipowitz, mentre per quanto riguarda i colori azzurri attenzione alla coppia della Bahrain, Antonio Tiberi e Damiano Caruso, ma anche a Ludovico Crescioli della Polti VisitMalta, che si è già messo in luce quest’anno.