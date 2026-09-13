Triathlon
Triathlon, Verena Steinhauser sfiora la top ten a Karlovy Vary. Successo per Taylor-Brown
Va in archivio con il 13° posto di Verena Steinhauser la gara della categoria élite femminile delle World Triathlon Championship Series di Karlovy Vary, in Cechia, su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), vinta dalla britannica Georgia Taylor-Brown. Ritiro per Bianca Seregni.
La gara, valida per il ranking olimpico, viene decisa dalla fuga a tre nel ciclismo che designa due delle protagoniste del podio, le quali poi si giocano la vittoria nella frazione di corsa: a spuntarla è la britannica Georgia Taylor-Brown in 2:03’05”, che stacca la compagna di fuga, la statunitense Taylor Spivey, seconda a 36″.
Alle loro spalle dal primo gruppo inseguitore emergono la tedesca Lisa Tertsch, che agguanta il gradino più basso del podio grazie ad una prestazione sontuosa nella corsa, chiudendo a 1’28” dalla vetta, e la lussemburghese Jeanne Lehair, che resta ai piedi del podio, quarta a 2’01”.
Crolla nella frazione di corsa la terza fuggitiva, l’austriaca Therese Feuersinger, che paga 2’16” nell’ultima parte di gara e perde l’appuntamento con il podio. In casa Italia si classifica 13ma Verena Steinhauser, a 3’46” dalla vincitrice, mentre nella frazione di ciclismo è costretta al ritiro Bianca Seregni.