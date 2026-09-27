Triathlon
Triathlon: Vasco Vilaça è il nuovo campione del mondo, ma a Pontevedra vince Matthew Hauser
Il lusitano Vasco Vilaça è il nuovo campione del mondo di triathlon: al portoghese basta il secondo posto nella gara su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa) delle Finals delle World Championship Series 2026, andata in scena a Pontevedra, in Spagna, vinta dall’australiano Matthew Hauser, il quale chiude alla piazza d’onore in classifica generale.
La lotta a due per il titolo si riflette anche nella competizione odierna, che non solo si risolve in volata, ma necessita di fotofinish: a spuntarla è l’australiano Matthew Hauser, che brucia il portoghese Vasco Vilaça per una questione di centimetri, con i due accreditati dello stesso crono di 1:39’31”, ma le posizioni si invertono in classifica generale, con il lusitano che si impone con 5006 punti davanti all’oceanico, secondo a quota 4746.
Sale sul gradino più basso del podio di giornata il britannico Alex Yee, autore di una grandissima rimonta nella frazione di corsa, che chiude a 4″ dalla coppia di testa, battendo allo sprint l’altro lusitano Ricardo Batista, quarto a 5″, il quale però può consolarsi con il terzo posto in classifica generale a quota 4071 punti.
Giornata priva di soddisfazioni per i colori azzurri: l’unico italiano al traguardo è Nicola Azzano, 41° a 5’38” dalla vetta, mentre Euan De Nigro è costretto al ritiro nel quarto giro della frazione di ciclismo, infine non parte Alessio Crociani.