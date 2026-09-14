Triathlon, l’Italia archivia la tappa di Karlovy Vary delle World Series senza prestazioni di rilievo

Va in archivio anche la tappa di Karlovy Vary valevole per la World Triathlon Championship Series 2026. In Cechia abbiamo assistito al penultimo appuntamento della stagione, prima del gran finale che si disputerà a Pontevedra in Spagna e che darà l’arrivederci alla prossima annata. Si disputerà dal 23 al 27 settembre prossimi.

A Karlovy Vary le gare (che si sono svolte su distanza olimpica) sono state rovinate dal meteo, sotto forma di pioggia. Per i colori azzurri erano al via 4 atleti che, tuttavia, non sono stati in grado di trovare un risultato di prestigio, rimanendo lontani dal podio.

Nella gara femminile la vittoria è andata alla britannica Georgia Taylor-Brown che ha preceduto la statunitense Taylor Spivey e la tedesca Lisa Tertsch che è andata a completare il podio. Per le azzurre la migliore prestazione porta la firma di Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) che ha concluso tredicesima, mentre Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro) non ha concluso la prova.

Passando al comparto maschile, non si è andati oltre la venticinquesima posizione di Miguel Espuna Larramona (G.S. Fiamme Oro/Pro Patria Milano), mentre anche Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre) non ha concluso la sua gara. Successo per il francese Dorian Conninx, davanti al britannico Alex Yee e Tjebbe Kaindl.