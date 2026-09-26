Triathlon, Cassandre Beaugrand vince a Pontevedra ed è la nuova campionessa del mondo

Dominio totale: la campionessa olimpica Cassandre Beaugrand vince anche a Pontevedra, in Spagna, la gara femminile delle Finals delle World Triathlon Championship Series 2026 e si laurea campionessa del mondo. La transalpina chiude una stagione trionfale restando a punteggio pieno in classifica, terminando a quota 5250.

La francese trova il quinto successo stagionale nel circuito, dopo le affermazioni di Alghero, Quiberon, Londra e Weihai, e domina la gara delle Finals, andata in scena su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa): Cassandre Beaugrand chiude in 1:50’52” e rifila distacchi abissali a tutte le avversarie.

Alle sue spalle arrivano tre britanniche: Georgia Taylor-Brown è seconda a 1’05”, mentre Kate Waugh termina terza a 1’31”, infine Beth Potter chiude quarta a 2’03”. Proprio Beth Potter con il piazzamento odierno si classifica seconda nella generale con 4764 punti, precedendo Georgia Taylor-Brown, terza a quota 4302.

Giornata in chiaroscuro per l’unica azzurra al via: Bianca Seregni prova ad andare in fuga nella frazione di nuoto assieme alla britannica Tilly Anema, ma poi perde contatto e nel ciclismo non riesce a tenere le ruote del primo gruppo, terminando poi con una buona frazione di corsa che la porta al 16° posto in 1’54’39”, a 3’47” dalla vetta.