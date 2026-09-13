Triathlon
Triathlon, Dorian Coninx si impone a Karlovy Vary. Miguel Espuna Larramona in top 25
Si chiude a Karlovy Vary, in Cechia, la tappa delle World Triathlon Championship Series 2026: nella gara della categoria élite maschile si impone il transalpino Dorian Coninx, mentre in casa Italia si classifica 25° Miguel Espuna Larramona, invece è costretto al ritiro Alessio Crociani.
La gara maschile su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) viene vinta dal transalpino Dorian Coninx, che entra nella fuga decisiva nella frazione di ciclismo e poi stacca i compagni d’avventura nella corsa, vincendo in 1:50’50”.
Il francese è l’unico dei fuggitivi a resistere alla veemente rimonta nella frazione di corsa del britannico Alex Yee, secondo a 10″ dal transalpino, mentre completa il podio l’austriaco Tjebbe Kaindl, che aveva tentato l’azione in solitaria nell’ultimo giro di ciclismo, chiudendo poi all’arrivo a 17″ dal vincitore odierno.
Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia: l’unico azzurro al traguardo è Miguel Espuna Larramona, che si classifica 25° a 3’31” dalla vetta, pagando dazio nella frazione di corsa, nella quale è costretto al ritiro Alessio Crociani.