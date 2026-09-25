Triathlon, Bianca Seregni prova a lasciare il segno a Pontevedra

Tutto pronto a Pontevedra, in Spagna, per le Finals delle World Triathlon Championship Series 2026: dopo otto tappe del massimo circuito internazionale è il momento di incoronare i nuovi campioni del mondo. Puntano al secondo titolo iridato la francese Cassandre Beaugrand, la britannica Beth Potter e la tedesca Lisa Tertsch, ma attenzione alla possibile sorpresa, rappresentata dalla svedese Tilda Månsson.

La gara si disputerà su distanza olimpica (o standard”), composta da una frazione di nuoto da 1500 metri (due giri), una di ciclismo da 40 km (otto giri) e una di corsa da 10 km (quattro giri): la gara femminile scatterà alle ore 18:00 di sabato 26 settembre, ed a rappresentare l’Italia ci sarà Bianca Seregni.

La grande favorita della gara è la campionessa olimpica, la transalpina Cassandre Beaugrand, imbattuta nel 2026 e sconfitta in una sola gara del circuito tra quelle portate a termine dall’inizio del 2024. Con quattro vittorie ed il punteggio pieno a quota 4000, cercherà di replicare il successo ottenuto nella Finale del circuito 2024, che le valse il primo titolo mondiale.

La britannica Beth Potter ha iniziato la stagione alla grande vincendo la tappa di Samarcanda, confermando un ottimo stato di forma che l’aveva vista trionfare in tre delle quattro gare disputate. Il ritorno della Finale a Pontevedra, dove è diventata campionessa del mondo nel 2023, potrebbe essere un presagio favorevole, ma Potter non sale sul gradino più alto del podio proprio da Samarcanda e deve colmare un gap di 225 punti rispetto a Beaugrand.

La terza possibile candidata al titolo iridato è la campionessa in carica, la tedesca Lisa Tertsch, che, proprio come l’anno scorso, arriva alla Finale al quarto posto della classifica generale, consapevole del fatto che ridurre il distacco dalla vetta non è affatto impossibile. Tertsch ha vinto in modo memorabile la Finale dell’anno scorso a Wollongong e punta a ripetersi, anche se avrà bisogno di risultati favorevoli per scalare la classifica.