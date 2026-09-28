Triathlon, azzurro sbiadito alle Finals delle World Championship Series: occorre voltare pagina e pensare a Roma

Azzurro pallido alle Finals di Pontevedra, in Spagna, delle World Triathlon Championship Series 2026: piazzamenti di rincalzo per gli italiani al via nelle gare che hanno incoronato campioni del mondo la francese Cassandre Beaugrand ed il portoghese Vasco Vilaça.

C’è amarezza, poiché la gara di Pontevedra assegnava più punti, rispetto alle altre tappe del circuito maggiore, anche per il ranking olimpico: gli azzurri perdono posizioni in classifica, ma avranno subito l’occasione di rifarsi, dato che prosegue il circuito cadetto della World Cup.

L’occasione sarà subito ghiotta, dato che nel fine settimana andrà in scena al laghetto dell’EUR la tappa di Roma, che prevede sia le gare individuali, sabato 3 ottobre, che la staffetta mista, domenica 4: gli azzurri puntano a risalire la china nelle graduatorie sia al maschile che al femminile ed a consolidare il piazzamento nella staffetta mista.

L’Italia è settima nel ranking olimpico della staffetta mista, ma avendo davanti a sé i quartetti già qualificati alle Olimpiadi, al momento sarebbe virtualmente a Los Angeles 2028. Tra le donne la miglior azzurra è Beatrice Mallozzi, 27ma, mentre tra gli uomini svetta Nicola Azzano, 20°.