Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Karlovy Vary delle World Series

Anche se stiamo arrivando a velocità spedita verso la metà del mese di settembre, la stagione internazionale del triathlon è ancora ben lontana dall’essere nella sua fase conclusiva. Mancano ancora appuntamenti di grande importanza, non ultimo quello che vivremo nel corso del fine settimana in arrivo.

Stiamo parlando, infatti, della attesissima tappa di Karlovy Vary (Cechia) valevole come nono e penultimo appuntamento delle World Triathlon Series 2026. Dopo questo evento, infatti, non rimarranno che le Finali di Pontevedra (Spagna) che si disputeranno tra il 24 ed il 27 settembre prossimi.

Nella gara femminile vedremo l’ennesimo capitolo di una grande stagione con la britannica Beth Potter che lancerà la sfida alle connazionali Georgia Taylor-Brown, Sian Rainsley e Jessica Fullagar quindi alle tedesche Lista Tertsch, Tanja Neubert, Laura Lindemann e Franka Rust, mentre per l’Italia vedremo al via Bianca Seregni e Verena Steinhauser.

Passando alla gara maschile l’equilibrio regnerà sovrano tra il brasiliano Miguel Hidalgo, il portoghese Ricardo Batista, gli ungheresi Csongor Lehmann e Mark Devay, quindi i tedeschi Henry Graf e Tim Hellwig, passando ovviamente per i francesi Dorian Coninx e Yanis Seguin. Per la pattuglia azzurra saranno impegnati Alessio Crociani e Miguel Espuna Larramona.

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON SERIES KARLOVY VARY 2026

Domenica 13 settembre

Ore 10.00 Gara femminile

Ore 15.00 Gara maschile