Tennis
Tre finali Slam per Zverev nel 2026: il dato sui suoi avversari è sorprendente
Tre finali Slam consecutive, un Roland Garros vinto e due ko nei Major contro Alcaraz e Sinner, a Melbourne e a Londra. E vedremo cosa accadrà a New York contro Ben Shelton. Il 2026 di Alexander Zverev è quello di un giocatore tornato stabilmente ai vertici. Ma, dietro la straordinarietà del risultato, c’è un dato che merita di essere sottolineato: il tedesco ha incontrato pochissima élite lungo il cammino verso le tre finali.
Nei tre Slam, Zverev ha affrontato appena un solo top-10, Taylor Fritz (n.7), e un solo altro top-20, Jiri Lehecka (n.14). A Parigi il suo ostacolo più alto prima della finale è stato Jakub Mensik, numero 27; a New York non ha incontrato nemmeno un top-20, fermandosi ad Alejandro Tabilo (28) e Luciano Darderi (22). In semifinale, addirittura, ha affrontato giocatori fuori dalla top-50 a Wimbledon e agli US Open, anche se il valore del russo Karen Khachanov è ben superiore alla classifica che ha attualmente.
Il dato non ridimensiona Zverev, ma fotografa quanto il tabellone abbia inciso sul suo percorso. Il tedesco è stato bravissimo a non sprecare le occasioni che gli si sono presentate, trasformando tre percorsi favorevoli in tre finali. Ma è altrettanto vero che non ha dovuto attraversare con continuità la parte più dura della top-10 per arrivare a giocarsi il titolo.
E il contesto conta: Sinner è stato colto da un malore al Roland Garros e non ha giocato gli US Open per il problema al ginocchio destro, mentre Alcaraz è rientrato dopo quasi cinque mesi di stop per l’infortunio al polso, saltando Parigi e Wimbledon. Zverev, dunque, ha avuto la continuità che agli altri è mancata, ma anche una strada meno congestionata dai grandi nomi.
La sintesi è semplice: tre finali Slam certificano la solidità di Zverev, ma i tabelloni suggeriscono che il suo percorso verso quegli ultimi atti sia stato meno selettivo di quanto dica il risultato finale. E proprio questa è la sfumatura da tenere presente quando si misura la reale portata della sua stagione.
Riepilogando schematicamente:
TABELLONI ZVEREV NEGLI SLAM IN CUI HA RAGGIUNTO LE FINALI 2026:
ROLAND GARROS
Primo turno – Bonzi N95
Secondo turno – Machac N43
Terzo turno – Halys N90
Ottavi di finale – De Jong N106
Quarti di finale – Jódar N29
Semifinale – Mensik N27
WIMBLEDON
Primo turno – Blockx N36
Secondo turno – Royer N75
Terzo turno – Giron N92
Ottavi di finale – Lehecka N14
Quarti di finale – Fritz N7
Semifinale – Fery N114
US OPEN
Primo turno – Sonego N89
Secondo turno – Halys N52
Terzo turno – Tabilo N28
Ottavi di finale – Darderi N22
Quarti di finale – van de Zandschulp N70
Semifinale – Khachanov N50