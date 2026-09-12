Tre finali Slam per Zverev nel 2026: il dato sui suoi avversari è sorprendente

Tre finali Slam consecutive, un Roland Garros vinto e due ko nei Major contro Alcaraz e Sinner, a Melbourne e a Londra. E vedremo cosa accadrà a New York contro Ben Shelton. Il 2026 di Alexander Zverev è quello di un giocatore tornato stabilmente ai vertici. Ma, dietro la straordinarietà del risultato, c’è un dato che merita di essere sottolineato: il tedesco ha incontrato pochissima élite lungo il cammino verso le tre finali.

Nei tre Slam, Zverev ha affrontato appena un solo top-10, Taylor Fritz (n.7), e un solo altro top-20, Jiri Lehecka (n.14). A Parigi il suo ostacolo più alto prima della finale è stato Jakub Mensik, numero 27; a New York non ha incontrato nemmeno un top-20, fermandosi ad Alejandro Tabilo (28) e Luciano Darderi (22). In semifinale, addirittura, ha affrontato giocatori fuori dalla top-50 a Wimbledon e agli US Open, anche se il valore del russo Karen Khachanov è ben superiore alla classifica che ha attualmente.

Il dato non ridimensiona Zverev, ma fotografa quanto il tabellone abbia inciso sul suo percorso. Il tedesco è stato bravissimo a non sprecare le occasioni che gli si sono presentate, trasformando tre percorsi favorevoli in tre finali. Ma è altrettanto vero che non ha dovuto attraversare con continuità la parte più dura della top-10 per arrivare a giocarsi il titolo.

E il contesto conta: Sinner è stato colto da un malore al Roland Garros e non ha giocato gli US Open per il problema al ginocchio destro, mentre Alcaraz è rientrato dopo quasi cinque mesi di stop per l’infortunio al polso, saltando Parigi e Wimbledon. Zverev, dunque, ha avuto la continuità che agli altri è mancata, ma anche una strada meno congestionata dai grandi nomi.

La sintesi è semplice: tre finali Slam certificano la solidità di Zverev, ma i tabelloni suggeriscono che il suo percorso verso quegli ultimi atti sia stato meno selettivo di quanto dica il risultato finale. E proprio questa è la sfumatura da tenere presente quando si misura la reale portata della sua stagione.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONI ZVEREV NEGLI SLAM IN CUI HA RAGGIUNTO LE FINALI 2026 :

ROLAND GARROS

Primo turno – Bonzi N95

Secondo turno – Machac N43

Terzo turno – Halys N90

Ottavi di finale – De Jong N106

Quarti di finale – Jódar N29

Semifinale – Mensik N27

WIMBLEDON

Primo turno – Blockx N36

Secondo turno – Royer N75

Terzo turno – Giron N92

Ottavi di finale – Lehecka N14

Quarti di finale – Fritz N7

Semifinale – Fery N114

US OPEN

Primo turno – Sonego N89

Secondo turno – Halys N52

Terzo turno – Tabilo N28

Ottavi di finale – Darderi N22

Quarti di finale – van de Zandschulp N70

Semifinale – Khachanov N50