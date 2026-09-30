Tour of Langkawi 2026, assolo vincente di Rikunov a Cameron Highlands. Jasch difende il primato

Il russo Petr Rikunov grazie ad un devastante assolo operato a meno di un chilometro dalla conclusione, vince la quarta tappa del Tour of Langkawi Meru Raya -Cameron Highlands di 142.3km. Il tedesco Lennart Jasch della Tudor Pro Cycling Team difende il primato in classifica generale.

Il corridore della Wheeltop Rotor Chengdu Team, bravo a inserirsi nella fuga di giornata, timbra l’azione decisiva con una bruciante accelerazione a ottocento metri dalla conclusione e precede, di tre secondi, lo spagnolo Javier Ibanez e, di nove, il francese Alan Jousseaume. Luca Covili, decimo, è il migliore degli italiani. Jasch conserva la maglia di leader davanti al duo spagnolo Abel Balderstone-Jan Castellon.

Ad animare la giornata la fuga di sei corridori: Alan Jousseaume della TotalEnergie, gli spagnoli Javier Ibanez della Caja Rural- Seguros e Nil Gimeno della Equipo Kern Pharma, l’indonesiano Ade Meisa della Nusantara Cycling Team, Il giapponese George Matsui dell’Aisan Racing Team e il russo Petr Rikunov della Wheeltop Rotor Chengdu Team. I sei toccano un vantaggio massimo di tre minuti e quaranta secondi.

A quarantaquattro chilometri dal traguardo Meisa si stacca e lascia via libera ai compagni che dilatano il margine di vantaggio fino a 4’20’’. Il gruppo, tirato dalla Tudor, riassorbe l’indonesiano ai meno ventiquattro. A quattordici chilometri dalla fine Matsui rompe gli indugi e parte all’attacco, ma il suo tentativo non sortisce effetti e il nipponico si stacca.

Il plotone prova ad aumentare l’andatura nel finale, ma riesce solo a limare una parte del divario accumulato. Il drappello dei fuggitivi perde un’unità quando a 5,3 chilometri dalla conclusione lo spagnolo Nil Gimeno perde contatto. Jousseaume tenta la sortita, ma Ibanez e Rikunov non gli concedono spazio.