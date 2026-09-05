Tour of Britain 2026: tappa a Cees Bol, quarto Ganna. Tim Wellens nuovo leader

Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) conquista la quarta tappa del Tour of Britain 2026, imponendosi a Leyburn al termine di una lunga fuga. Il 31enne olandese ha resistito al ritorno del gruppo e ha centrato un successo pesante, a quattro anni di distanza dall’ultima affermazione (neanche a farlo a posta proprio nella stessa corsa britannica).

Dopo una ventina di chilometri si è formata la fuga di giornata con Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), Ben Swift (Netcompany INEOS), Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Ian Lopez (Modern Adventure Pro Cycling), Brem Deman (Team Flanders-Baloise) e Boas Lysgaard (BHS-PL Beton Bornholm). I sei hanno costruito un vantaggio massimo di poco superiore ai quattro minuti, mentre il gruppo ha mantenuto la situazione sotto controllo soprattutto grazie alla NSN Cycling Team, intenzionata a non lasciare troppo spazio agli attaccanti per permettere a Lewis Askey di conservare la leadership.

Sullo strappo di Redmire Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) parte dal gruppo in solitaria e va a raggiungere Bol che è l’ultimo dei reduci della fuga del mattino. Negli ultimi 40 chilometri i due lavorano insieme, riuscendo a difendersi dall’inseguimento dei favoriti. Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) riesce ad allungare nel finale e conquista il terzo posto a 21″, mentre Filippo Ganna (Netcompany INEOS) è quarto a 30″, davanti a Lewis Askey (NSN Cycling Team) e agli altri uomini del gruppo.

Il secondo posto regala però a Wellens la maglia di leader. Il belga supera Askey e ora guida la classifica con 21″ sul britannico e 40″ su Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). Domani l’ultima tappa a Earlston deciderà il vincitore del Tour of Britain.