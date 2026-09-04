Tour of Britain 2026: sprint vincente di Olav Kooij nella terza tappa, battuto Merlier. Moschetti in top-5

ÈOlav Kooij il grande protagonista della terza tappa del Tour of Britain 2026. Il neerlandese in forza alla Decathlon CMA CGm si è imposto allo sprint al termine del percorso di 194 km partito da Hull ed arrivato in quel di Beverly, centrando così il cinquantaduesimo successo tra i protagonisti nonché il quinto stagionale.

La corsa è stata caratterizzata dalla grande fuga in solitaria di Yorben Lauryssen (Tarteletto-Isorex), il quale ha sferrato l’attacco a 48 km dal traguardo, venendo poi ripreso dal gruppo quando me mancavano 6,5. A quel punto, la palla è passata ai velocisti.

Una volta entrata nell’ultimo chilometro, la Soudal-QuickStep sembrava avere il passo migliore. Tuttavia Kooij è riuscito a spuntarla uscendo con grande caparbietà da una posizione di svantaggio, superando così il belga Tim Merlier che si è dovuto accontentare della piazza d’onore davanti al finlandese Axel Kallberg (Lucky Sport Cycling Team). Da segnalare inoltre la quinta piazza di Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Il padrone di casa Lewis Askey (NSN Cycling Team) è rimasto invece al comando della classifica generale precedendo Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cyling Team). Domani, sabato 5 settembre, si svolgerà la quarta tappa: 165.8 km da Helmsley a Leyburn.