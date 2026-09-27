Tour de Langkawi 2026, prepotente sprint di Malucelli a Kampar

Parla italiano la prima tappa del Tour of Langkawi, Shah Alam-Kampar di 193 chilometri. Matteo Malucelli si aggiudica il successo grazie al prepotente sprint che gli consente di piegare la resistenza dei rivali e conquista anche la maglia di leader della classifica generale.

Il corridore della XDS Astana Team, al sesto successo stagionale e al ventitreesimo della sua carriera da professionista, esce di prepotenza negli ultimi metri e sgretola la resistenza del colombiano Fernando Gaviria, il primo a lanciare lo sprint. L’azzurro precede il canadese Riley Pickrell della Modern Adventure Pro Cycling, il colombiano della Caja Rural – Seguros RGA e il francese Ronan Augé della Unibet Rose Rockets.

La corsa si anima fin dalle fasi iniziali. Sono in quattro a tentare la sortita: gli spagnoli Javier Ibanez della Caja Rural- Seguros Raga e Pablo Carrascosa della Equipo Kern Pharma, il malese Muhammad Nur Aiman Bin Rosli della Terengganu Cycling Team e il russo Andrei Stepanov della Wheeltop Rotor Chengdu Team.

Carrascosa si stacca quando mancano poco meno di novanta chilometri alla fine, mentre Rosli si ferma per aspettare il gruppo ai meno settanta. Ibanez e Stepanov continuano la propria azione, toccando un vantaggio massimo che sfiora il minuto e mezzo, fino a quando il gruppo completa l’operazione ricongiungimento a trentotto chilometri dalla conclusione.

Una caduta nel finale coinvolge diversi corridori. A cinque chilometri dalla conclusione scatta il britannico Zeb Kyffin della Terengganu Cycling Team che racimola in pochi metri dieci secondi di vantaggio, ma il plotone non concede spazio e chiude il buco. L’arrivo allo sprint diventa inevitabile.