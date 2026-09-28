Tour de Langkawi 2026, doppio colpo per Lennart Jasch nell’arrivo in salita della seconda tappa

Va in archivio con il successo di Lennart Jasch la seconda tappa del Tour de Langkawi 2026, con partenza a Taiping e traguardo sul Gunung Jerai dopo 145,6 chilometri. Il portacolori della Tudor Pro Cycling si è imposto nel primo dei tre arrivi in salita previsti in questa edizione della corsa malese, facendo la differenza nella seconda parte dell’ascesa conclusiva e diventando il nuovo leader della generale.

Jasch, argento tre mesi fa nella prova in linea dei Campionati nazionali tedeschi, ottiene così a 25 anni il terzo successo della carriera tra i professionisti dopo quelli raccolti sempre nel 2026 durante il Tour of the Alps e più recentemente al Giro d’Abruzzo. Cambio della guardia in vetta alla classifica overall, con lo sprinter azzurro Matteo Malucelli (XDS Astana Team) che non aveva alcuna possibilità di difendere il primato su un’ascesa così dura (10.7 km al 9.1% di pendenza media) dopo l’affermazione di ieri in volata a Kampar.

Il 25enne teutonico ha optato per una scalata in progressione, rimontando e superando nelle battute conclusive lo spagnolo Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) che in un primo momento sembrava aver fatto il vuoto. 16″ il distacco tra i primi due all’arrivo, con Balderstone a precedere sul podio il compagno di squadra e connazionale Jan Castellon, staccato di 32″ dalla vetta. Settimo a 1’13” Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), unico azzurro tra i migliori dieci oggi.