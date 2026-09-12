Toto Wolff: “Siamo andati vicini alla pole e non ce lo aspettavamo. Sarà una gara tra tante incognite”

Mercedes sfiora la pole al Madring, quattordicesima tappa del Mondiale 2026 di F1, con Kimi Antonelli secondo a soli 11 millesimi da Lando Norris. George Russell, invece, partirà dalla sesta posizione dopo una qualifica più complicata, condizionata anche dal surriscaldamento degli pneumatici nel finale.

Un risultato positivo per la squadra di Brackley, soprattutto considerando le aspettative della vigilia. Toto Wolff ha infatti ammesso di non aspettarsi di poter lottare per la prima posizione, ma la Mercedes ha mostrato un ritmo competitivo nel corso della sessione.

“Arrivando al weekend, non ci aspettavamo di lottare per la pole position. Durante le qualifiche abbiamo mostrato un buon ritmo e abbiamo pensato di poter avere un’opportunità per conquistare la P1. Ci siamo andati vicini“, ha spiegato Wolff.

Il Team Principal ha poi elogiato Norris, autore del giro decisivo in Q3: “Negli ultimi istanti Lando ha tirato fuori il giro più bello del weekend finora. Merito a lui e alla McLaren“.

Diversa la situazione di Russell, che non ha mai trovato pienamente il feeling con la vettura. “George non si è mai sentito completamente a suo agio con la macchina“, ha ammesso Wolff, sottolineando le difficoltà nella gestione delle gomme.

In vista della gara, Mercedes può comunque guardare con fiducia alla prima fila conquistata da Antonelli. Restano però diverse incognite, soprattutto sul degrado degli pneumatici e sulla possibilità di effettuare sorpassi. “I sorpassi saranno difficili domani. Ci sono anche diverse incognite che potrebbero rendere la gara interessante“, ha concluso Wolff.