Toto Wolff conferma in vista di Monza: “Sarà una sfida, Antonelli partirà dal fondo. È un sacrificio per il campionato”

Monza si prepara a essere un passaggio delicato nella stagione della Mercedes. Il Gran Premio d’Italia di F1 arriva infatti con una certezza scomoda per Kimi Antonelli: il pilota italiano dovrà affrontare la sua gara di casa partendo dal fondo della griglia a causa della penalità legata al gruppo motopropulsore. Una situazione tutt’altro che ideale per il leader del Mondiale, ma che Toto Wolff considera un prezzo necessario da pagare in una fase della stagione in cui ogni punto può diventare determinante.

Il Team Principal della Mercedes non nasconde le difficoltà che attendono la squadra sul circuito brianzolo. La lotta in testa al campionato è sempre più equilibrata e, con le prestazioni delle monoposto ormai molto ravvicinate, anche il minimo errore può avere conseguenze pesanti. “Monza e Madrid segnano l’inizio di un periodo importante per noi – le parole di Wolff dal sito ufficiale della Mercedes – i valori in pista si sono ravvicinati al punto che diverse squadre possono vincere basandosi solo sulle loro prestazioni, sbagliare significa pagare un prezzo salato. Siamo messi bene in entrambe le classifiche, ma tutto il team sa che le prossime gare saranno difficili“.

È proprio in questo scenario che va interpretata la scelta della Mercedes su Antonelli. La penalità costringerà il giovane italiano a una gara tutta in rimonta, privandolo della possibilità di sfruttare il fattore campo e di giocarsi immediatamente le posizioni di vertice. Per Wolff, tuttavia, l’aspetto emotivo deve necessariamente lasciare spazio alle esigenze del campionato.

“Per noi, Monza inizia con una sfida – ha aggiunto Wolff – Kimi subirà una penalità relativa al gruppo motopropulsore e partirà dal fondo della griglia. È deludente per lui e per i tifosi che vorrebbero vederlo lottare nelle prime posizioni nella sua gara di casa, ma in F1 non c’è spazio per i sentimenti e dobbiamo fare questo sacrificio pensando al campionato“.

Antonelli dovrà quindi trasformare una penalizzazione pesante in un’opportunità, sfruttando ritmo, strategia e gestione delle gomme per risalire il più possibile. “L’obiettivo ora è chiaro: recuperare il maggior numero possibile di posizioni e massimizzare i punti“.

Se Kimi sarà chiamato a una rimonta complicata, dall’altra parte del box George Russell arriva invece a Monza con una condizione decisamente più favorevole. Il britannico può contare sul buon risultato ottenuto a Zandvoort e rappresenta una delle principali carte della Mercedes per affrontare fin dalle prime battute la battaglia nelle posizioni di vertice. “Dall’altra parte del box, George arriva con un buon slancio dopo Zandvoort e cercherà di inserirsi con decisione nella lotta fin dall’inizio del weekend“, ha sottolineato il manager austriaco.

La Mercedes, dunque, approda a Monza con due obiettivi differenti ma complementari: limitare i danni con Antonelli e provare a giocarsi immediatamente le posizioni di vertice con Russell.