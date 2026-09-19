Tortona-Venezia oggi, Supercoppa Italiana basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Si alza il sipario sulla nuova stagione del basket tricolore! Oggi sabato 19 settembre, alle ore 17:00, la Bertram Derthona Tortona e l’Umana Reyer Venezia si sfidano per la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2026 che mette in palio il primo titolo della nuova stagione alle porte.

I piemontesi provano a sfruttare il fattore campo ‘favorevole’, con gli uomini di coach Mario Fioretti che sono reduci dalla finale di Coppa Italia – persa contro l’Olimpia Milano – e mettere in difficoltà la squadra oro-granata. I bianconeri sicuramente proveranno poi a presentarsi al meglio ai nastri di partenza della Serie A tra una settimana esatta, con l’obiettivo di confermarsi ancora tra le migliori otto.

L’Umana Reyer Venezia disputa la Supercoppa Italiana da vice-campione d’Italia uscente, con la squadra della Laguna sconfitta solo nell’atto conclusivo dall’Olimpia Milano (che scenderà in campo alle 19:45 per la seconda semifinale contro la Virtus Bologna). Capitan Tessitori proverà a trascinare ancora una volta i compagni per guadagnarsi un posto nella finale in programma domani pomeriggio.

Palla a due che verrà alzata quest’oggi alla Nova Arena di Tortona (Alessandria) alle ore 17:00. Diretta tv garantita in chiaro da Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e LBA TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questo match della Supercoppa Italiana di basket 2026.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2026

Sabato 19 settembre

Prima semifinale

Ore 17:00 Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia – Diretta tv in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA TORTONA-VENEZIA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, LBA TV

Diretta Live testuale: OA Sport