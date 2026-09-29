Tornare ad allenarsi dopo l’estate: gli errori da evitare con l’arrivo dell’autunno

Con la fine dell’estate torna per molti anche il momento di rimettere le scarpe da running, rinnovare l’abbonamento in palestra o riprendere gli allenamenti lasciati in sospeso durante le vacanze. Settembre e l’inizio dell’autunno rappresentano però una fase particolare: alla ripresa dell’attività sportiva si sommano gli sbalzi di temperatura, giornate più corte e i primi disturbi tipici del cambio di stagione.

La tentazione di recuperare rapidamente la forma perduta può portare a esagerare, soprattutto dopo alcune settimane di pausa. Meglio invece concedere all’organismo il tempo necessario per ritrovare progressivamente ritmo, resistenza e abitudini.

Riprendere gradualmente dopo la pausa estiva

Dopo un periodo di inattività o di allenamenti meno regolari, ricominciare con la stessa intensità raggiunta prima delle vacanze non è la scelta migliore. Anche chi è abituato a fare sport può avvertire maggiore affaticamento, indolenzimento muscolare o una riduzione temporanea della resistenza.

Nelle prime settimane è quindi preferibile diminuire durata e intensità degli allenamenti, aumentando progressivamente il carico. Riscaldamento e recupero assumono ancora più importanza, così come l’ascolto delle sensazioni provenienti dal proprio corpo.

L’obiettivo non dovrebbe essere recuperare tutto in pochi giorni, ma ricostruire una routine sostenibile. Una ripartenza troppo aggressiva rischia invece di trasformare l’entusiasmo di settembre in fastidi muscolari e stop forzati.

Sonno, alimentazione e idratazione restano fondamentali

Il ritorno alla routine quotidiana significa spesso anche sveglie anticipate, lavoro, scuola e impegni familiari. Di conseguenza, nelle prime settimane dopo le vacanze può cambiare sensibilmente anche il ritmo del sonno.

Dormire a sufficienza è particolarmente importante per chi pratica attività fisica, perché il riposo contribuisce al recupero. Allo stesso modo, un’alimentazione equilibrata e una corretta idratazione restano essenziali anche quando le temperature iniziano a scendere.

Con il clima meno caldo, infatti, si tende facilmente a bere meno rispetto all’estate, pur continuando a perdere liquidi durante l’attività fisica. Anche avere a disposizione prodotti per la cura personale e per le necessità quotidiane può essere utile nel ritorno alla routine: servizi come BENU Farma online consentono, ad esempio, di consultare diverse categorie di prodotti direttamente da casa.

Cambio di stagione: arrivano raffreddore e mal di gola

Tra settembre e autunno inoltrato aumentano anche le occasioni in cui ci si ritrova in ambienti chiusi e affollati, dalla palestra ai mezzi pubblici fino agli uffici. In questo periodo possono quindi comparire più facilmente raffreddore, mal di gola, tosse e altri disturbi delle vie respiratorie.

Vestirsi a strati può essere utile soprattutto per chi pratica sport all’aperto: permette di adattarsi più facilmente alle variazioni di temperatura evitando di rimanere troppo coperti quando aumenta la temperatura corporea o, al contrario, troppo leggeri al termine dell’allenamento.

Se compaiono i classici sintomi stagionali, si possono utilizzare farmaci da banco per influenza, tosse e raffreddore ricordando l’importanza di leggere attentamente le indicazioni e chiedere consiglio al farmacista in caso di dubbi. In presenza di sintomi importanti, persistenti o insoliti, resta invece opportuno rivolgersi al medico.

Allenarsi con il raffreddore? Meglio valutare i sintomi

Uno degli interrogativi più frequenti riguarda la possibilità di continuare ad allenarsi quando compaiono i primi disturbi. Non esiste una risposta valida per ogni situazione.

Un lieve naso chiuso non equivale a febbre, debolezza marcata o sintomi respiratori importanti. Quando l’organismo manifesta un malessere significativo, il riposo può essere più utile di un allenamento forzato. In particolare, in presenza di febbre o condizioni generali non buone è prudente sospendere l’attività sportiva e valutare il proprio stato di salute.

Anche dopo alcuni giorni di stop è consigliabile rientrare gradualmente, senza cercare immediatamente di recuperare gli allenamenti saltati. Forzare i tempi può infatti prolungare la sensazione di stanchezza e rendere più difficile il ritorno alla normale routine.

L’autunno può diventare il momento giusto per creare una nuova routine

Il cambio di stagione non deve essere necessariamente considerato un ostacolo. Le temperature più moderate possono rendere più piacevoli corsa, camminata veloce, ciclismo e numerose altre attività all’aperto.

La vera differenza la fa la continuità. Allenarsi con regolarità, aumentando gradualmente lo sforzo e concedendosi il necessario recupero, può essere più efficace rispetto ad alternare periodi di attività intensa a lunghe pause.

Settembre diventa così non soltanto il mese del ritorno alla quotidianità, ma anche un’occasione per impostare nuove abitudini. Con qualche attenzione in più ai segnali dell’organismo e ai primi disturbi stagionali, la ripresa dello sport può accompagnare in modo più equilibrato il passaggio dall’estate all’autunno.