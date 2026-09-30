Tommaso Dati sale di livello e approda nel World Tour! Firmato un biennale dopo una grande stagione

Tommaso Dati si è reso protagonista di una splendida stagione: ha vinto la terza tappa della settima Coppi & Bartali, si è imposto nella frazione d’apertura del Tour de France, ha messo la firma su tre giornate del Tour of Japan, ha conquistato la classifica generale del Tour de Gyeongnam, ha dettato legge ai Giochi del Mediterraneo e ha alzato le braccia l cielo nella terza tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia, senza dimenticarsi del secondo posto ai Campionati Italiani alle spalle di Jonathan Milan.

Il 24enne toscano ha avuto modo di distinguersi con il Team UYKO, squadra Continental giapponese con forte matrice italiana, e le corse previste nel mese di ottobre saranno le ultime con queste realtà: dopo le annunciate presenze alla Coppa Bernocchi, al Tour de Kyushu e alla Japan Cup, Tommaso Dati si preparerà per fare il grande salto nel World Tour, la massima categoria nel ciclismo mondiale. Il corridore italiano ha infatti firmato per la XDS Astana, realtà kazaka a trazione tricolore considerando rosa e staff tecnico.

Tommaso Donati ha siglato un accordo biennale, il primo effettivo ai massimi livelli professionistici dopo avere fatto da stagista con la Cofidis nella seconda parte del 2025, provenendo dalla Biesse-Carrera-Premac. Nel 2027 troverà diversi italiani come Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Lorenzo Fortunto, Christian Scaroni, Alessandro Romele, Diego Ulissi, Simone Velasco.

L’atleta ha espresso la propria soddisfazione: “Per me, passare al livello professionistico, e in particolare al World Tour, è un sogno che diventa realtà. Credo si possa dire che la mia vera carriera stia iniziando solo ora, con questo passaggio al World Tour. Sono molto felice di compiere questo passo con la XDS Astana. Per me è stato importante vedere l’interesse della squadra e sentire il loro sostegno e la loro fiducia. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Credo che questa sia la squadra ideale per corridori con le mie caratteristiche, con una forte attenzione sia alle volate che alle gare di un giorno. La squadra sta facendo progressi notevoli, ed è entusiasmante. Sento che avrò tutte le opportunità per crescere insieme alla squadra. Farò tutto il possibile per ripagare la fiducia con ottimi risultati“.