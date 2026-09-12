Tiro con l’arco: Nico Wiener e Alexis Ruiz si aggiudicano le Finals di Coppa del Mondo nel compound

La prima giornata delle Finals della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco sono andate in archivio a Saltillo. Sulle linee di tiro messicane, protagonista l’arco compound con i concorsi individuali maschili e femminili.

Compound maschile

A prendersi la vittoria è stato l’austriaco Nico Wiener. Il classe 1997 si è reso autore di un percorso meraviglioso: affermazione ai quarti di finale 149-148 contro il francese Nicolas Girard, poi un 148-147 ancora di misura in semifinale contro il colombiano Pablo Gomez Zuluaga e infine il capolavoro nella finalissima, con il medesimo score, contro il fuoriclasse danese Mathias Fullerton. A completare il podio è stato il padrone di casa Rodrigo Gonzalez De Alba, che si è imposto 149-147 su Pablo Gomez Zuluaga. Eliminato nei quarti di finale allo shoot off, dallo stesso Gonzalez De Alba, il fortissimo olandese Mike Schloesser.

Compound femminile

Successo statunitense griffato da Alexis Ruiz: l’americana passa ai quarti battendo allo shoot off l’estone Lisell Jaatma (143-143, 9+ a 9), poi prende velocità in semifinale schiantando 142-134 la colombiana Sara Lopez e infine completa il lavoro nell’ultimo atto avendo la meglio 145-144 sulla messicana Dafne Quintero. Sara Lopez riesce a salire sul podio piegando la forte britannica Ella Gibson (a sua volta giustiziera della quotatissima padrona di casa Andrea Maya Becerra Arizaga, ndr) con lo score di 147-146.

Domani toccherà agli specialisti e alle specialiste dell’arco ricurvo. L’Italia sarà rappresentata da Mauro Nespoli, che nei quarti se la vedrà contro il giapponese Junya Nakanishi, e da Roberta Di Francesco, attesa alla stessa altezza del torneo dalla messicana Alejandra Valencia Trujillo.