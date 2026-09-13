Tiro con l’arco: Nespoli e Di Francesco si fermano ai quarti delle Finals, vittorie per India e Cechia

Cala il sipario sulla stagione outdoor del tiro con l’arco internazionale. A Saltillo infatti, sono andate in archivio le Finals della Coppa del Mondo 2026 che, dopo la giornata di sabato dedicata all’arco compound, hanno visto gli specialisti e le specialiste dell’arco ricurvo riempire le linee di tiro messicane.

Arco ricurvo maschile

L’indiano Dhiraj Bommadevara si impone al termine di una finale tiratissima sul giapponese Junya Nakanishi, risolta allo shoot off 10-9 dopo il 5-5 delle volèe regolamentari (28-28, 28-29, 29-28, 27-30, 28-27). A completare il podio è il fortissimo turco Mete Gazoz che batte 6-0 il francese Jean-Charles Valladont.

Nulla da fare per Mauro Nespoli: l’azzurro si ferma nel turno inaugurale dei quarti di finale proprio per mano del nipponico Nakanishi venendo superato agli spareggi 5-6 (26-27, 28-27, 25-30, 29-29, 28-29) per effetto di un 9 / 9+ che lo vede perdente con l’asiatico.

Arco ricurvo femminile

La rappresentante della Cechia, Marie Horáčková, fa saltare il banco in Messico. Per lei arriva la vittoria in una finale tutta europea contro la tedesca Katharina Bauer, regolata 6-2 senza troppi patemi d’animo (27-25, 28-28, 28-28, 29-25). Gradino più basso del podio per la turca Elif Gokkir che ha piegato allo shoot off la messicana Alejandra Valencia Trujillo con lo score di 6-5 (10-9).

Così come Nespoli, in casa Italia si ferma ai quarti di finale Roberta Di Francesco: l’arciera tricolore viene estromessa dal torneo proprio dalla padrona di casa con il netto punteggio di 3-7 (27-29, 23-28, 26-26, 29-27, 29-26).

Il tiro con l’arco internazionale, superato questo evento, volgerà il suo sguardo verso la stagione della Coppa del Mondo Indoor che scatterà con il suo primo appuntamento in occasione della tappa inaugurale del circuito “al chiuso” in programma a Losanna (in Svizzera) dal 30 ottobre al 1° novembre.