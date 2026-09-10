Tiro con l’arco, Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco al via delle finali di Coppa del Mondo

È ormai conto alla rovescia per l’appuntamento che chiuderà la stagione internazionale del tiro con l’arco. Sabato 12 e domenica 13 settembre, la Plaza de Armas di Saltillo, in Messico, ospiterà infatti la World Cup Final, ultimo capitolo di una Coppa del Mondo articolata quest’anno in quattro tappe.

L’Italia sarà rappresentata da due atleti, entrambi qualificati nel ricurvo: Mauro Nespoli sarà in gara tra gli uomini, mentre Roberta Di Francesco difenderà i colori azzurri nel tabellone femminile.

Per Nespoli, olimpionico pavese, quella di Saltillo sarà la ottava partecipazione in carriera alla finale di Coppa del Mondo. Un palmarès che racconta già due piazzamenti sul podio nell’atto conclusivo del circuito: il secondo posto ottenuto a Mosca nel 2019 e il terzo conquistato nel 2023 a Hermosillo, ancora in Messico. Il 2026 ha confermato il suo ottimo stato di forma, con la medaglia d’argento agli Europei di Antalya e un altro secondo posto nell’ultima tappa stagionale, disputata a Madrid.

Il percorso verso il titolo, tuttavia, si preannuncia particolarmente impegnativo. A contendersi la vittoria con l’azzurro ci saranno il turco Mete Gazoz, lo statunitense Brady Ellison – campione uscente e già sei volte vincitore della manifestazione – il francese Jean-Charles Valladont, l’indiano Dhiraj Bommadevara, il messicano Matias Grande, il turco Berkim Tuner e il giapponese Junya Nakanishi. Valladont è l’atleta con il ranking mondiale più basso tra i qualificati, attualmente al 25° posto.

Una prima assoluta, invece, attende Roberta Di Francesco. La ventitreenne pescarese si presenterà infatti per la prima volta al via di una World Cup Final, al termine di una stagione che l’ha vista salire tre volte sul podio: una nell’individuale e due nel mixed team, entrambe insieme a Matteo Borsani.

Anche per lei la concorrenza sarà di alto livello. Nel tabellone femminile figurano la ceca Marie Horackova, le messicane Ana Paula Vazquez Flores e Alejandra Valencia Trujillo, entrambe sostenute dal pubblico di casa, la spagnola Elia Canales, la turca Elif Gokkir, la tedesca Katharina Bauer e la cinese Zhong Qixuan, pronta a recitare il ruolo di possibile sorpresa del torneo.