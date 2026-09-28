Tiro con l’arco, l’Italia vince il medagliere dei Mondiali di tiro di campagna: azzurri scatenati nel barebow

A due anni di distanza dalla precedente edizione di Lac La Biche, l’Italia del tiro con l’arco si conferma in vetta al medagliere dei Campionati Mondiali di tiro di campagna (disciplina non olimpica), andati in scena la scorsa settimana a Yankton. La delegazione azzurra ha collezionato nel complesso 16 medaglie (una in più degli USA) con 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi.

L’Italia ha preceduto gli Stati Uniti padroni di casa per un solo titolo, mentre la Gran Bretagna si è attestata in terza posizione con 3 ori e 6 medaglie totali. La spedizione tricolore ha fatto incetta di vittorie soprattutto nell’arco nudo (Giuseppe Seimandi ed Eleonora Strobbe nelle prove individuali assolute, Linda Grezzani tra le U21, Cinzia Noziglia/Matteo Uggeri nel Mixed Team) imponendosi anche in due gare U21 di compound (Fabrizio Aloisi e Aloisi/Montaldi nel misto).

Per quanto riguarda il ricurvo, in cui erano presenti due figure di spicco della Nazionale italiana targa, segnaliamo il bronzo individuale di Roberta Di Francesco che si è messa al collo anche l’argento in coppia con Matteo Borsani nella prova a coppie miste e nel Team Event femminile insieme a Giulia Di Nardo (compound) ed Eleonora Strobbe (barebow).