Tiro a volo, Simone Roncen in testa nel trap dopo 75 piattelli della Coppa del Mondo junior a Porpetto

Si chiude la prima giornata delle qualificazioni dedicate al trap individuale nella tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Porpetto, in Italia: buone notizie per gli azzurrini impegnati, con almeno 5 italiani in corsa per in passaggio alle finali, previste domani.

Nel trap maschile dopo 75 piattelli c’è un azzurrino solo in vetta: si tratta di Simone Roncen, che guida con lo score di 73/75. Alle sue spalle inseguono lo slovacco Timotej Toth e lo spagnolo Eduard Salichs, appaiati in seconda posizione con 71. Nel terzetto al quarto posto a quota 70 ci sono gli altri azzurrini Andrea Diana e Francesco Tanfoglio, assieme ai quali si trova l’iberico José Barrero.

Nel trap femminile dopo le prime tre serie comanda la coppia composta dall’atleta individuale neutrale Kira Papina e dalla spagnola Irene Del Rey Ruiz, appaiate in testa a quota 70/75, mentre al terzo posto in solitaria si piazza la migliore delle azzurrine, Valentina Archetti, a quota 67. La francese Chloe Dutang è quarta con 66, mentre in quinta posizione ci sono un’altra azzurrina, Maria Iovinella, e la statunitense Micaela Velasquez, entrambe a quota 65. Molto staccata Martina Montani, nel terzetto al 21° posto con 59/75.