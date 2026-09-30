Tiro a volo, Sara Bongini perfetta nella terza serie dello skeet agli Europei

Termina a Malakasa, in Grecia, la seconda giornata delle qualificazioni dello skeet senior femminile degli Europei 2026 di tiro a volo: nei 25 piattelli odierni è perfetta Sara Bongini, si ferma a 24 Martina Bartolomei, mentre chiude a quota 23 Diana Bacosi.

In testa dopo le prime tre serie si trova, in solitaria con 74/75, la svedese Victoria Larsson, che stacca la francese Noemie Battault, raggiunta in seconda posizione a quota 73/75 dalla ceca Anna Sindelarova e dall’azzurra Sara Bongini, entrambe perfette quest’oggi.

Alle loro spalle condividono la quinta posizione la britannica Amber Jo Rutter e la slovacca Monika Stibrava, appaiate a quota 72, mentre in settima piazza si trovano la francese Lucie Anastassiou e l’azzurra Diana Bacosi, in coabitazione a quota 71.

Tra le atlete che al momento sarebbero escluse dalla finale c’è la terza italiana in gara, Martina Bartolomei, che fa parte del gruppo di 5 atlete che condivide il nono posto a quota 70: assieme all’azzurra ci sono la ceca Barbora Sumova, la tedesca Valentina Umhoefer, l’azera Rigina Meftakhetdinova e la cipriota Anastasia Eleftheriou.

Nella classifica a squadre domina l’Italia, prima con 214/225, mentre è gran bagarre per gli altri gradini del podio, con Gran Bretagna, Cechia e Slovacchia che condividono il secondo posto a quota 207. Più attardate le Atlete Individuali Neutrali, quinte con 205, e la Germania, sesta a quota 203.