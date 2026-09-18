Tiro a volo
Tiro a volo, quattro piazzamenti sul podio per gli azzurrini del trap alla Coppa del Mondo di Porpetto
Si chiude con un bottino di quattro piazzamenti sul podio l’avventura dei giovani tiratori del trap, impegnati quest’oggi alla Coppa del Mondo Junior 2026 di tiro a volo, in scena in questi giorni sulla pedana di Porpetto, località del Friuli Venezia Giulia. Nello specifico i nostri ragazzi hanno collezionato due posti d’onore e due terzi posti, mancando per un soffio il gradino più alto.
In campo femminile non a caso Valentina Archetti ha letteralmente sfiorato il successo, arrivando all’ultimo piattello in perfetta parità con la spagnola Irene Del Rey Ruiz. Con il contigente di 25/30, l’iberica è riuscita a spuntarla agli shoot-off, mettendo a referto due colpi contro il singolo della nostra portacolori. Terza invece Maria Iovinella, la quale si è fermata a quota 21/25.Da segnalare inoltre la diciannovesima moneta di Martina Montani, che ha chiuso le qualifiche con il totale di 103/125.Camilla Stella Di Piazza non ha invece preso parte alle ultime due serie, chiudendo così al trentottesimo posto con 31 punti.
Nella gara maschile Francesco Tanfoglio è stato invece superato di un solo tiro dall’indiano Yugan Sakthivel Muthukumaar, abile a segnare 27/30 confezionando una seconda parte di gara impeccabile. Un inizio un po’ traballante, contrassegnato da tre errori, ha invece reso in salita il percorso dell’azzurrino, fermatosi a 26/30.
Bene poi Simone Roncen, terzo con 21/25, mentre Andrea Diana si è classificato quinto con 11/15. Fuori dagli spareggi per conquistare un posto nell’ultimo atto (per mere questioni regolamentari che prevedono la presenza di massimo tre partecipanti per nazione) Luca Gerri, undicesimo con 113/125