Tiro a volo, Marco Coco sul podio nello skeet alla Coppa del Mondo Junior di Porpetto

Arrivano ottime notizie dal poligono di Porpetto, località del Friuli Venezia Giulia che sta ospitando in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo Junior 2026 di tiro a volo. In occasione delle Finali dello skeet l’Italia ha infatti conquistato un piazzamento sul podio, precisamente una seconda posizione, grazie a Marco Coco.

Ottima prova per l’azzurrino che, dopo aver chiuso le qualificazioni davanti a tutti mancando un solo piattello, ha ceduto il passo nel corso dell’ultimo atto solo al cipriota Andreas Pontikis, il quale ha stampato il nuovo record europeo di categoria rompendo 34 piattelli su 36, uno in più rispetto al nostro portacolori, fermatosi a 33/36. Al terzo posto si è invece piazzato il magiaro Balint Renner con 29/32. Finale sfortunata invece per Antonio La Volpe, solo ottavo con nove colpi andati a segno su dodici. L’altro italiano, Antonio Bellu, ha centrato invece il ventisettesimo posto con 115/125, mentre Matteo Bragalli ha terminato la sua corsa in ventinovesima posizione con lo stesso totale.

In campo femminile da segnalare la quinta posizione di Eleonora Ruta: la tiratrice, anche lei brillante in una qualifica che l’ha vista leader grazie agli shoot-off, si è resa artefice di una prova lievemente imprecisa tanto da sparare 18/24. A trionfare è stata quinti la neutrale Varvara Zaitseva (30/36) davanti alla connazionale Kseniia Shuliak (29/36) e alla statunitense Amaris Cerra (24/31).

Fuori per un soffio invece Arianna Number, finita al nono posto con 111/124 ad un solo piattello dalla Finale, lo stesso contingente di Dalia Buselli, tredicesima. Ventiduesima inoltre Adela Sparapani (106/125). Le competizioni riprenderanno giovedì 17 con la prima giornata di qualifica del trap.