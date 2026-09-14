Tiro a volo, Marco Coco in testa dopo 75 piattelli nello skeet in Coppa del Mondo Junior a Porpetto

Si sposta in Italia, con la tappa di Porpetto, la Coppa del Mondo Junior 2026 di tiro a volo: prima giornata di gare dedicata allo skeet, con i primi 75 piattelli delle qualificazioni individuali, sia tra gli uomini che tra le donne, che riservano ottime notizie per i tiratori azzurri.

Nello skeet maschile, dopo 75 piattelli l’unico con lo score immacolato è l’italiano Marco Coco, primo da solo a quota 75, con 2 piattelli di margine sul tedesco Magnus Erdmann e sul cipriota Andreas Pontikis, appaiati al secondo posto con 73. Nel terzetto al quarto posto con 72/75 c’è l’italiano Antonio La Volpe, assieme al tedesco Vladislav Poddubskiy ed al ceco Lukas Havlik. Nel gruppo all’11° posto con 70/75 si trova invece Antonio Bellu.

Nello skeet femminile, al termine delle tre serie odierne, si trova in testa la ceca Simona Fukova, a quota 74/75, con ben 4 piattelli di margine sulla britannica Jessica Louise Hambrook, seconda con 70, e 5 sull’azzurra Eleonora Ruta, terza con 69, mentre nel terzetto al quarto posto a quota 68 ci sono l’azzurrina Dalia Buselli, la tedesca Maxima Elisabeth Sagel e la russa Varvara Zaitseva. Nel gruppo al 23° posto c’è Arianna Nember, con 63/75.