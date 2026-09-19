Tiro a volo, Luca Gerri e Valentina Archetti in trionfo nel trap misto in Coppa del Mondo junior a Porpetto

Si chiude la tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo andata in scena a Porpetto, in Italia: nel trap misto si impongono gli azzurrini Luca Gerri e Valentina Archetti. Escono nelle qualificazioni, invece, Maria Iovinella e Francesco Tanfoglio.

In finale vince Italia 1 di Luca Gerri e Valentina Archetti, i quali eguagliano il record del mondo di categoria battendo, al termine dei 40 piattelli regolamentari, Francia 1 di Jeanne Auriche e Thomas Agez, sconfitti di misura con il punteggio di 35-34.

Escono di scena ad una serie dal termine e salgono sul gradino più basso del podio gli atleti individuali neutrali Dara Chupina e Timor Gataullin, terzi a quota 26/30, mentre viene eliminata a metà gara India 1 di Sabeera Haris e Zuhair Khan, fuori con 14/20. Esce nelle qualificazioni Italia 2 di Maria Iovinella e Francesco Tanfoglio, 19mi.